Детский труд в США - потрясающее явление

Новости

Машина въехала в здание клиники в американском Питтсбурге: 3 человека погибли 21:11
Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления 21:04
Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии 20:57
Палата Республики Сербской окрасится в цвета российского триколора 20:50
УЕФА сообщил о стабилизации состояния Кристиана Эриксена 20:43
В Чикаго при стрельбе на улице один человек убит, 9 получили ранения 20:42
Сборная России поддержала потерявшего сознание на Евро датского футболиста 20:35
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание 20:31
Потерявшего сознание датского футболиста в матче Евро госпитализировали 20:21
Путин про зарплату тракториста: "маловато" 20:20
Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча Евро с финнами 19:53
В Росздравнадзоре объяснили, как гарантируют качество лекарств 19:41
Патриарх Кирилл поздравил Путина, Мишустина и Собянина с Днем России 19:35
"Зеленые" официально избрали Анналену Бербок кандидатом в канцлеры ФРГ 19:33
Титов: Антикоронавирусные меры в Москве не несут реальную угрозу для бизнеса 19:23
В Москве из-за вспышки коронавируса закроются все зоопарки 19:16
Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 19:00
Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19 18:41
Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году 18:19
Путин в День России посетил Третьяковскую галерею 18:13
Мединский: Дискуссия вокруг памятника Александру Невскому выдает нашу историческую безграмотность 18:09
Задержана женщина, которая в Москве увела у матери 2-летнюю дочку 18:09
Власти Москвы призвали горожан быть дома в выходные 18:05
Центр Софии блокировало шествие в поддержку традиционных семейных ценностей 18:01
Ученые выяснили, как специя пробивает защиту бактерий от антибиотиков 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 19:54

Детский труд в США - потрясающее явление

12 июня отмечается Всемирный день борьбы с эксплуатацией детского труда. Согласно данным, опубликованным Международной организации труда и Детским фондом ООН, число рабочих-подростков в мире увеличилось впервые за последние 20 лет. Вместе с тем, на проходящей в формате видеосвязи 109-й сессии Международной конференции труда, широкое осуждение участников конференции получил принудительный труд и наем рабочих-подростков в США, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Аналитики полагают, что подобные действия США, несомненно, усложняют проблему с использованием детского труда в мире. Некоторые американские политики часто говорят о правилах, и при этом навешивают ярлыки "принудительный труд" и "нарушение прав человека" на другие страны. На самом же деле международные нормы и правила игнорируют и нарушают сами США. Согласно статистике Международной организации труда, среди его 8 основных конвенций США одобрили только 2. Более того, США - единственная страна в мире, где до сих пор не ратифицирована Конвенция о правах ребенка. Нетрудно заметить, что право на труд и вопрос защиты детей становятся жертвами "американского исключения".

Детский труд в Соединенных Штатах - явление повсеместное. В настоящее время в стране насчитывается около 500 тысяч рабочих-подростков, занятых в сельском хозяйстве, большинство из них работает в табачной промышленности. По сообщению The Washington Post, в течение 2003-2016 годов 425 детей погибли из-за травм, полученных на производстве, в том числе 237 - в результате аварий в сельском хозяйстве.

Тяжелое положение детей - это лишь верхушка айсберга системных нарушений прав человека в Соединенных Штатах. За последние 5 лет во всех 50 штатах страны и округе Колумбия были выявлены случаи принудительной работы и торговли людьми.

Почему в США существуют эти проблемы, в то время как они ассоциируют себя в качестве "маяка прав человека" в глобальном масштабе? Не трудно понять, если оглянуться на историю развития Соединенных Штатов. Уже в начале XVIII века большое количество чернокожих было продано на хлопковые плантации в Северной Америке, тогда принудительный труд был привилегией рабовладельцев. Сегодня американские СМИ сообщают о таких нарушениях прав рабочих, как наем рабочих-подростков, давление на иностранных рабочих, торговля людьми. Все это отражает реальность исторического наследия "принудительного труда" в США.

На протяжении многих лет Международная организация труда неоднократно выражала озабоченность по поводу проблемы детского труда в США, призывая американское правительство решить эту проблему. Однако американская сторона пропускает это мимо ушей, и вместо того, чтобы решать проблемы у себя в стране, начинает критиковать Китай под предлогом существования "принудительного труда" в Синьцзяне.

Это тот самый случай, когда у другого в глазу соринку видишь, не замечая бревна у себя! Некоторые американские политики должны как следует подумать о том, как решать вопросы в области прав человека, как соблюдать конвенции Международной организации труда, решить проблему принудительного труда в своей стране и тем самым обеспечить законные права и интересы американского народа. Так называемый "маяк прав человека" должен иногда проливать свет и на себя!

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром
Власти Москвы разъяснили порядок работы до 19 июня
В России могли появиться "московские" штаммы коронавируса
При скрытом надзоре ГИБДД визуально зафиксирует разговор по телефону