Аналитики полагают, что подобные действия США, несомненно, усложняют проблему с использованием детского труда в мире. Некоторые американские политики часто говорят о правилах, и при этом навешивают ярлыки "принудительный труд" и "нарушение прав человека" на другие страны. На самом же деле международные нормы и правила игнорируют и нарушают сами США. Согласно статистике Международной организации труда, среди его 8 основных конвенций США одобрили только 2. Более того, США - единственная страна в мире, где до сих пор не ратифицирована Конвенция о правах ребенка. Нетрудно заметить, что право на труд и вопрос защиты детей становятся жертвами "американского исключения".

Детский труд в Соединенных Штатах - явление повсеместное. В настоящее время в стране насчитывается около 500 тысяч рабочих-подростков, занятых в сельском хозяйстве, большинство из них работает в табачной промышленности. По сообщению The Washington Post, в течение 2003-2016 годов 425 детей погибли из-за травм, полученных на производстве, в том числе 237 - в результате аварий в сельском хозяйстве.

Тяжелое положение детей - это лишь верхушка айсберга системных нарушений прав человека в Соединенных Штатах. За последние 5 лет во всех 50 штатах страны и округе Колумбия были выявлены случаи принудительной работы и торговли людьми.

Почему в США существуют эти проблемы, в то время как они ассоциируют себя в качестве "маяка прав человека" в глобальном масштабе? Не трудно понять, если оглянуться на историю развития Соединенных Штатов. Уже в начале XVIII века большое количество чернокожих было продано на хлопковые плантации в Северной Америке, тогда принудительный труд был привилегией рабовладельцев. Сегодня американские СМИ сообщают о таких нарушениях прав рабочих, как наем рабочих-подростков, давление на иностранных рабочих, торговля людьми. Все это отражает реальность исторического наследия "принудительного труда" в США.

На протяжении многих лет Международная организация труда неоднократно выражала озабоченность по поводу проблемы детского труда в США, призывая американское правительство решить эту проблему. Однако американская сторона пропускает это мимо ушей, и вместо того, чтобы решать проблемы у себя в стране, начинает критиковать Китай под предлогом существования "принудительного труда" в Синьцзяне.

Это тот самый случай, когда у другого в глазу соринку видишь, не замечая бревна у себя! Некоторые американские политики должны как следует подумать о том, как решать вопросы в области прав человека, как соблюдать конвенции Международной организации труда, решить проблему принудительного труда в своей стране и тем самым обеспечить законные права и интересы американского народа. Так называемый "маяк прав человека" должен иногда проливать свет и на себя!