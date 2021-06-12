Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине

По меньшей мере двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в субботу утром в Остине в штате Техас. В социальных сетях говорится, что, возможно, пострадали до 16 человек, сообщает AP.

Полиция еще не назвала количество раненых. Граждан просили воздержаться от посещения района, где произошла перестрелка. Речь идет о ресторане в центре города.

По данным службы неотложной помощи округа Остин-Трэвис, шестеро пострадавших были доставлены в больницу для оказания экстренной помощи.

Полиция проводит расследования инцидента. Устанавливаются причины стрельбы. Сообщений о задержаниях подозреваемых пока не поступало.