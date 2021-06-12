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Рубрика: Общество

Электронные больничные будут приходить на портал госуслуг

Текст: Елена Манукиян
Россияне получат доступ почти ко всем своим медицинским документам в личном кабинете "Моё здоровье" на портале госуслуг, а вся документация в поликлиниках и больницах должна будет вестись в электронном виде. Минздрав разъяснил порядок перехода на электронный документооборот в проекте методических рекомендаций, которые опубликовал в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В нем определен перечень документов, которые врачи должны будут предоставлять пациентам в электронном виде. Среди них, например, амбулаторная карта, медицинское свидетельство о рождении, рецепты, больничные, различные справки, в бассейн в том числе, выписки из стационара, сертификаты профилактических прививок, медицинские заключения, результаты медицинских анализов. Всего их около 70.

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При этом пациент вправе запросить бумажный аналог электронного документа, который ему предоставят по первому требованию в день обращения в медицинскую организацию.

Через портал госуслуг и другие информационные системы граждане смогут предоставлять доступ к своим медицинским документам третьим лицам. Просматривать истории болезни, дополнять информацию о лечении пациентов смогут врачи из медицинских организаций, которые подключены к системе ЕГИСЗ. С 1 сентября этого года передавать свои данные в систему обязаны будут частные клиники. Как пояснили в Минздраве, это обеспечит преемственность оказания медицинской помощи гражданам и позволит врачам более эффективно подбирать лечение, поскольку у них будет больше данных.

Реестр прав доступа к медицинским документам и истории болезни пациентов будет также вестись в ЕГИСЗ.

Из проекта методических рекомендаций Минздрава следует, что храниться электронные медицинские документы должны 25 лет.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Государственные интернет-услуги

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