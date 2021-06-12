Электронные больничные будут приходить на портал госуслуг

В нем определен перечень документов, которые врачи должны будут предоставлять пациентам в электронном виде. Среди них, например, амбулаторная карта, медицинское свидетельство о рождении, рецепты, больничные, различные справки, в бассейн в том числе, выписки из стационара, сертификаты профилактических прививок, медицинские заключения, результаты медицинских анализов. Всего их около 70.

При этом пациент вправе запросить бумажный аналог электронного документа, который ему предоставят по первому требованию в день обращения в медицинскую организацию.

Через портал госуслуг и другие информационные системы граждане смогут предоставлять доступ к своим медицинским документам третьим лицам. Просматривать истории болезни, дополнять информацию о лечении пациентов смогут врачи из медицинских организаций, которые подключены к системе ЕГИСЗ. С 1 сентября этого года передавать свои данные в систему обязаны будут частные клиники. Как пояснили в Минздраве, это обеспечит преемственность оказания медицинской помощи гражданам и позволит врачам более эффективно подбирать лечение, поскольку у них будет больше данных.

Реестр прав доступа к медицинским документам и истории болезни пациентов будет также вестись в ЕГИСЗ.

Из проекта методических рекомендаций Минздрава следует, что храниться электронные медицинские документы должны 25 лет.