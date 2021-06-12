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Far Cry 6: новый кинематографический трейлер и подробности Season Pass

Текст:   Богдан Бобров
12.06.2021,  
23:32
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

На выставке E3, проходящей в этом году в формате онлайн, компания Ubisoft представила новый кинематографический трейлер своей грядущей игры Far Cry 6.

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В нем раскрывается сюжетная завязка проекта и снова показывают злодейства главного антагониста Антона Кастильо в исполнении Джанкарло Эспозито.

Кроме того, из отдельного ролика стало известно, что обладателям сезонного пропуска дадут возможность сыграть за злодеев из предыдущих частей: Вааса Монтенегро, Пэйгана Мина и Иосифа Сида.

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Оба видео на русском языке размещены на YouTube-канале Ubisoft-Россия (18+).

Релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября 2021 года на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, а также в Uplay и Epic Games Store.

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