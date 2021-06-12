Гинцбург рассказал о российской "армии охотников за микробами"

"Совершенно правильно, что одним из приоритетов политики России является поддержание научных школ и, в частности, поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили свою жизнь посвятить науке. Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаемся от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим, и победим потому, что наша страна располагает самой эффективной и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами", - сказал он.

По словам Гинцбурга, эта "армия" способна защитить не только Россию, но и весь мир.