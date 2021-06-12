Главный репродуктолог Минздрава назвал причину демографических проблем

Одна из основных причин демографических проблем в стране - в кризисе морально-нравственных ценностей, считает главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Олег Аполихин.

Деградация репродуктивного здоровья молодого поколения, бесплодие и тяжелые заболевания, в том числе онкологические, по его мнению, связаны с активными добрачными интимными отношениями, ранним половым дебютом и большим количеством партнеров. В подтверждение своих слов он привел статданные, свидетельствующие о снижении возраста начала половой жизни до 17-18 лет для девушек и 16-17 лет для юношей. При этом, по словам эксперта, возраст вступления в брак растет: для девушек он сегодня составляет, по данным Росстата, 24-26 лет, а для мужчин - 26-29 лет.

"Мы боремся с последствиями, мы бьем по хвостам, а проблема-то… в морально-нравственных ценностях, или, как мы говорим, в ядре личности. Ядро личности - то, что определяет не только репродуктивное здоровье, но самое главное, где мы практически не влияли, - ценности. Репродуктивное поведение - это самое главное", - отметил он.