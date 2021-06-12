Греция продлила до 21 июня прежний порядок въезда граждан России

Греция продлила до 21 июня прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.

В документе говорится, что ограничений на число въезжающих граждан России нет. Россиянам не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов. В стране действует временный запрет на въезд граждан третьих стран из соображений защиты от распространения коронавируса. Ограничения не распространяются на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на жителей 23 государств, в том числе России, США, Великобритании, Канады и Китая.

Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. До этого россияне могли прибыть исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сейчас въезд разрешён через все греческие международные аэропорты, передает РИА Новости.