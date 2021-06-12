Как оформить в собственность заброшенное строение

Заброшенный дом в деревне, зарастающий по соседству дачный участок или ржавеющий неподалеку гараж нередко наводят соседей на мысль стать их владельцами. Закон допускает такую возможность, объясняет доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Однако процедура непростая и не исключено, что закончится неудачей.

По закону бесхозяйным считается объект, у которого отсутствует владелец (например, хозяин умер, а наследников нет, либо они отказались от наследства или пропустили срок его принятия), или он неизвестен. Как правило, в поле зрения любителей прибрать к рукам "ничейную" недвижимость попадают земельные участки, хозпостройки, бани, гаражи и дома. Сначала нужно выяснить, действительно ли у них нет хозяина. Это можно сделать в кадастровой палате, через Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), в администрации населенного пункта или садового товарищества. Далее есть несколько вариантов.

Во-первых, в Гражданском кодексе есть понятие "приобретательная давность" - если открыто владеть недвижимостью в течение 15 лет, то затем можно оформить на нее права собственности через суд. Важно в течение этого срока непрерывно использовать дом или участок и делать это явно. Например, выращивать овощи на земле, сажать деревья, ремонтировать дом и платить за коммунальные услуги. К сроку своего владения можно присоединить период, когда тем же имуществом пользовался, например, наследодатель (если, допустим, заброшенный участок начал возделывать отец, а после его кончины ухаживать за посадками продолжил сын).

Второй вариант не такой длительный, но более хлопотный - выкупить недвижимость у муниципалитета. Бесхозный дом нужно поставить на учет в Росреестре. Сделать это можно только по заявлению муниципалитета - нужно лично прийти к местным властям и убедить их провести учетные действия. После того, как объект не менее года будет находиться на учете в ЕГРН, все тот же муниципальный орган может обратиться в суд с просьбой о признании права муниципальной собственности на него. После этого объект может быть продан муниципалитетом на торгах или же без них (если, например, земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства), так что останется только выкупить его.

Примерно так же нужно действовать, если хочется оформить права на заброшенный участок. Тут есть условие: участок до вас должен не использоваться более трех лет.

Чтобы переоформить на себя бесхозный гараж, необходимо установить, было ли бывшим хозяином оформлено право собственности, есть ли разрешение на его установку от муниципалитета. Если права не оформлены, информация о владельце отсутствует, либо если хозяина или наследников нет, то постройку можно переоформить. Сначала вместе с представителями местной администрации нужно составить акт о наличии гаража без хозяина на их территории. Затем - подать заявление в муниципалитет с просьбой поставить бесхозное имущество на баланс муниципалитета, в течение года ждать, не объявится ли собственник, а позже через суд оформить право на пользование гаражом и оформление его в собственность.

Кстати, завладеть бесхозным металлическим гаражом или "ракушкой" гораздо проще - они не считаются недвижимостью. Нужно заявить о таком гараже в полицию как о найденной бесхозной вещи и полгода ждать, не появится ли владелец. В это время хранить гараж можно как в полиции, так и на своей территории или на прежнем месте. Если владелец не объявился, подавайте заявление в суд с просьбой признать гараж своей собственностью. После этого обращайтесь в местную администрацию за разрешением на установку гаража.

Во втором варианте получения бесхозных строений в собственность остается опасность, что даже после оформления прав объявятся наследники прежнего владельца, которые пропустили срок принятия наследства по уважительной причине и смогут восстановить и срок, и свои права на строение. Если же внезапно объявится прежний собственник, он имеет полное право обратиться в Росреестр с заявлением о принятии вновь имущества во владение. И его вопрос будет решен в течение пары недель.

Так что вложение сил и средств в бесхозное имущество - лотерея в чистом виде, подчеркивает Соловьев. Результат зависит от того, насколько вероятно появление других претендентов на эту недвижимость. Иногда гораздо проще использовать третий вариант - найти забывшего о своей даче или доме собственника и выкупить у него недвижимость. Если строение заброшено и явно не нужно владельцу, скорее всего, он потребует почти символическую плату.