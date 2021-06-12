Как пандемия изменила отношение к чаевым

Пандемия изменила отношение людей к курьерам и, как следствие, к оставляемым им чаевым. По словам Григория Куниса, управляющего и сооснователя сервиса доставки продуктов igooods, за 2020 год сотрудники компании получили около 11,5 млн руб. чаевых, тогда как пять лет назад поощрения курьерам оставляли редко, обычно в виде сдачи от заказа. "Во время режима самоизоляции многие не могли сами выйти из дома за продуктами, и помощь курьеров была им необходима. Чаевые линейному персоналу стали выполнять роль донатов, пожертвований", - полагает Григорий Кунис.

Это подтверждают данные SuperJob, согласно которым россияне в 2021 году стали оставлять значительно больше чаевых обслуживающему персоналу. Если сотрудникам отелей в 2016 году в среднем оставляли на чай 300 руб., а сегодня уже - 430. При этом чаще всего чаевые оставляют сотрудникам баров и ресторанов, таксистам и курьерам.

Егор Кривошея, руководитель направления исследований финансового центра "Сколково-РЭШ", объясняет рост суммы чаевых появлением и масштабированием финтех-сервисов, которые позволяют оставлять безналичные чаевые. По данным центра, в кафе и ресторанах уже более половины (54%) посетителей оплачивают безналичным способом более половины покупок, а 13% и вовсе полностью перешли на безналичную оплату. "Безналичные чаевые серьезно способствуют переходу на полностью безналичную оплату в этом сегменте. Барьером все еще остается привычка и стереотип, что чаевые можно оставить только наличными", - уверен Кривошея.

По данным сервиса автоматизации YCLIENTS, который обеспечивает компании из beauty-сервиса системой бесконтактных чаевых, средний чек по чаевым в этой области - 200 руб. или 10% от стоимости услуги. Клиент может перевести вознаграждение либо по QR-коду, либо перейдя по ссылке, которая приходит ему по смс после оказания услуги. Работник автоматически получает средства на личный кошелёк.

В сфере услуг чаевые играют особую роль, здесь они зачастую составляют существенную долю общего заработка и могут превышать базовую зарплату. "Если говорить о ресторанно-гостиничной сфере, то оставлять чаевые в размере 10-15% от суммы счета - это негласный закон, - говорит Елена Мясникова, доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Если в странах Европы и в Америке чаевые - это обязательная часть платежа за оказанные услуги, то в России они остаются на усмотрение гостя. Попытка узаконить размер чаевых для ресторанной сферы в России осталась не реализованной. В ряде стран Азии, например Японии, чаевые не приняты вовсе, а в Китае чаевые рассматриваются как взятка".