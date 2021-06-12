Как страны мира открываются для туристов после пандемии

Многие страны мира постепенно открываются для воздушного и морского сообщения. Celebrity Millennium - первое крупное круизное судно отправилось в минувшие выходные в путь из Сент-Мартена. Первым портом захода был Барбадос, который теперь принимает вакцинированных путешественников.

Однако не все было гладко. Двух гостей пришлось изолировать после положительного результата теста на COVID-19 в ходе обязательного тестирования. А в Средиземном море на этой неделе два пассажира круизного лайнера MSC Seaside также дали положительный результат на коронавирус, отмечает CNN. Компания Royal Caribbean International объявила, что шесть ее кораблей отправятся из крупных портов США во Флориде и Техасе, начиная с июля, а в будущем - круиз, посвященный сериалу 1990-х "Друзья", дебютирует в следующем году. Он отправится из Флориды в мае 2022 года с избранными 500 гостями на борту лайнера с 2800 пассажирами. Тем не менее, самым популярным приключенческим комедийным сериалом и круизом по-прежнему остается "Золотой веер в море", который также должен вернуться в следующем году. Компания European Waterways, специализирующаяся на круизах класса люкс, планирует возобновить морские путешествия в июне этого года. Она обслуживает девять стран, включая Францию , Германию, Голландию и Италию. В то же время, компания Uniworld Boutique River Cruises возобновит работу 20 июня с диапазоном маршрутов в Италии, Португалии и Франции.

В ЕС тем временем определен "белый" список стран, из которых разрешены несущественные поездки в блок. Это Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Япония и Австралия. В то время как Европейский Союз пытается создать более универсальные требования к туризму, условия въезда в конкретные страны сообщества различаются.

Так, Испания открылась для вакцинированных путешественников из-за пределов ЕС 7 июня, в то время как Франция начала осуществлять подобные для иностранных путешественников 9 июня. Те, кто находится в "зеленом списке" Франции - это вакцинированные путешественники из Европейского Союза, Австралии, Южной Кореи, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии и Сингапура - могут въехать в Пятую Республику без ограничений. Не вакцинированным путешественникам необходимо будет пройти тест на COVID в пункте прибытия.

Дания также открылась для полностью вакцинированных путешественников, а соседняя Норвегия разрешает туристам, получившим две дозы вакцины, пропустить карантин. Все иностранные туристы могут посещать Грецию без необходимости проходить карантин по прибытии при условии отрицательного результата теста ПЦР. К концу июня правительство Греции планирует объявить 80 островов, в том числе большинство основных туристических направлений страны, безопасными в отношении коронавирусной инфекции. Остров Кипр открыт для вакцинированных путешественников из 65 стран, включая Россию. Ирландия, в которой был введен один из самых строгих запретов в Европе, вновь откроется для стран ЕС , Великобритании и США 19 июля. Не вакцинированные путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны будут прибыть с отрицательным тестом, а затем пройти карантин. Словения также снова открылась для туризма с обязательными требованиями к тестированию.

Нидерланды приветствует туристов из "безопасных стран с низким уровнем "COVID -19 рисков" в то время как Исландия, государство, член Европейской экономической зоны, открыла свои границы для вакцинированных путешественников еще в апреле. Хорватия также приветствует вакцинированных путешественников, а также тех, кто представит отрицательный результат ПЦР или доказательство того, что они вылечились от COVID -19 в течение последних 180 дней, но не менее чем за 11 дней до прибытия.