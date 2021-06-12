Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами

Ежегодно денежные выплаты вместо мер соцподдержки выбирают около миллиона федеральных льготников. По данным Росстата, правом на компенсацию набора социальных услуг в 2020 году воспользовались свыше 800 тыс. инвалидов, 15,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, 75,3 тыс. ветеранов боевых действий и 23,2 тыс. членов их семей, а также 5,5 тыс. граждан, пострадавших от радиации, почти 4 тыс. почетных донора и 33 героя России.

Как пояснили "РГ" в Минтруде, меры поддержки этих льготников финансируются из федерального бюджета. Заменить их на выплату граждане могут полностью или частично по трем направлениям: за медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно. С 1 февраля 2021 года общая сумма компенсации составляет 1211,66 руб. в месяц, в том числе - 933,25 руб. за бесплатные лекарства и медизделия, 144,37 руб. за путевку на санаторно-курортное лечение, 134,04 руб. - за бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

У инвалидов, которые отказались от медицинского обеспечения, остается право на бесплатные технические средства реабилитации. То есть лекарства они будут покупать сами, но кресло-коляску, протез или другой "инвентарь" им предоставят.

Возможность для замены мер социальной поддержки денежными выплатами федеральным льготникам предоставляется один раз в год. Чтобы получать компенсацию в следующем году, заявление нужно подать в этом, но не позднее 1 октября. Кроме того, в Минтруде напомнили, что с 1 июля этого года все социальные выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы "Мир".

Заявление о выборе формы предоставления мер поддержки можно подать в МФЦ, а также в электронном виде на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Также его можно направить в Пенсионный фонд по почте, но при этом подпись заявителя должна быть нотариально заверена.

Федеральным льготникам, отказавшимся ранее от набора социальных услуг и не изменившим своего решения, в этом году обращаться никуда не нужно, их заявление продлевается автоматически до тех пор, пока они не подадут новое - о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

При этом меры поддержки в натуральном виде россияне выбирают все же чаще. В 2020 году их получали 2,5 млн федеральных льготников.