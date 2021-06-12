Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами

Новости

Отказаться от пластиковой посуды в День России призвали граждан страны 04:00
В столице Аргентины снизят санитарные ограничения по COVID-19 03:17
Дальний Восток отметит День России флешмобами и полетами на параплане 03:15
Путин заявил, что Байден радикально отличается от Трампа 02:37
Путин: Отношения России и США сейчас находятся на самом низком уровне 02:22
Байден "заблудился" во время саммита G7 01:54
Три подростка утонули в Петрозаводске 01:22
Манчини прокомментировал победу Италии над Турцией 00:44
Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:15
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в российских регионах 00:10
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Коронавирус и смерть Джорджа Флойда принесли Пулитцеровские премии 11.06.2021
Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси 11.06.2021
Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске 11.06.2021
После первого тайма матча Италия - Турция счет 0:0 11.06.2021
Госслужащие США смогут вернуться в офисы без вакцины против COVID 11.06.2021
Девушка упала с 86 этажа башни в "Москве-Сити" 11.06.2021
Возврат денег за несостоявшиеся туры предложили растянуть до 2023 года 11.06.2021
В Москве прокуратура "воскресила" ошибочно признанного умершим пенсионера 11.06.2021
Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы 11.06.2021
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 11.06.2021
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 11.06.2021
Президент наградил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину "Ковивак" 11.06.2021
Евгений Миронов станет шоураннером сериала о Горбачеве 11.06.2021
Новак поручил изучить варианты по сдерживанию цен на бензин 11.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами

Текст: Елена Манукиян
Ежегодно денежные выплаты вместо мер соцподдержки выбирают около миллиона федеральных льготников. По данным Росстата, правом на компенсацию набора социальных услуг в 2020 году воспользовались свыше 800 тыс. инвалидов, 15,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, 75,3 тыс. ветеранов боевых действий и 23,2 тыс. членов их семей, а также 5,5 тыс. граждан, пострадавших от радиации, почти 4 тыс. почетных донора и 33 героя России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили "РГ" в Минтруде, меры поддержки этих льготников финансируются из федерального бюджета. Заменить их на выплату граждане могут полностью или частично по трем направлениям: за медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно. С 1 февраля 2021 года общая сумма компенсации составляет 1211,66 руб. в месяц, в том числе - 933,25 руб. за бесплатные лекарства и медизделия, 144,37 руб. за путевку на санаторно-курортное лечение, 134,04 руб. - за бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий

У инвалидов, которые отказались от медицинского обеспечения, остается право на бесплатные технические средства реабилитации. То есть лекарства они будут покупать сами, но кресло-коляску, протез или другой "инвентарь" им предоставят.

Возможность для замены мер социальной поддержки денежными выплатами федеральным льготникам предоставляется один раз в год. Чтобы получать компенсацию в следующем году, заявление нужно подать в этом, но не позднее 1 октября. Кроме того, в Минтруде напомнили, что с 1 июля этого года все социальные выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы "Мир".

Заявление о выборе формы предоставления мер поддержки можно подать в МФЦ, а также в электронном виде на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Также его можно направить в Пенсионный фонд по почте, но при этом подпись заявителя должна быть нотариально заверена.

Федеральным льготникам, отказавшимся ранее от набора социальных услуг и не изменившим своего решения, в этом году обращаться никуда не нужно, их заявление продлевается автоматически до тех пор, пока они не подадут новое - о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

При этом меры поддержки в натуральном виде россияне выбирают все же чаще. В 2020 году их получали 2,5 млн федеральных льготников.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит