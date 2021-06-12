Кто имеет право на бесплатное получение жилья в 2021 году

В 2021 году насчитывается около 140 категорий граждан, которые имеют право на получение жилья от государства, рассказывает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Самая массовая - так называемые "очередники", которые встают на учет на получение жилья в муниципалитетах. Они имеют право получить жилье по договору социального найма, а позже приватизировать его. С 2005 года в очередь могут вставать только те, кто считается малоимущим. Кто относится к малоимущим - определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи (например, автомобили, дачи, яхты и пр.).

Чтобы встать в очередь на жилье, на каждого члена семьи должна приходиться жилплощадь меньше учетной нормы. Единой нормы по стране нет, ее устанавливает каждый муниципалитет. В Москве, к примеру, у будущего очередника должно быть менее 10 кв. м общей площади на члена семьи в отдельной квартире и менее 15 кв. м для жилья в коммуналке. В Кургане - менее 13 кв. м общей площади, в Красноярске - менее 12 кв. м. Уровень доходов и количество квадратных метров не должны превышать установленные пределы не только при постановке в очередь, но и к моменту, когда придет время получать жилье.

Чтобы встать в очередь, нужно подавать документы в свой муниципалитет. Если кто-то намеренно ухудшил жилищные условия, то его поставят в очередь не раньше, чем через пять лет после этого.

Помимо "обычных" очередников есть множество льготников, которые тоже имеют право на помощь государства с решением жилищного вопроса. Это, например, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры. Некоторым категориям выдают государственный жилищный сертификат на покупку квартиры, который покрывает большую часть ее стоимости. Среди них - вынужденные переселенцы, чернобыльцы, те, кто переезжает с Крайнего Севера или из закрывающихся городков.

Сейчас предоставления жилья ждут более 4 млн семей, среди них чуть более 2 млн - семьи "обычных" очередников, говорит Косарева. Однако единой системы учета граждан, претендующих на бесплатные квартиры и субсидии на их приобретение, не существует, поэтому возможно, что цифры завышены, так как некоторые семьи вправе встать на учет сразу по нескольким основаниям. Сейчас жилье очередникам практически не выдают, отмечает Косарева. Средний срок ожидания - более 20 лет. Да и то, в основном очередь движется только за счет того, что очередники уходят в мир иной либо покупают квартиры самостоятельно. До сих пор есть немало очередников, которые встали на учет еще по старым правилам (без учета доходов семьи) - до 2005 года.