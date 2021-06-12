"Макбет" с Анной Нетребко - последняя премьера тяжелого сезона Венской оперы

Последняя, десятая премьера сезона Венской государственной оперы. И вторая с того момента, когда менее трех недель назад театр открылся для публики после почти семимесячного периода закрытых дверей - самого большого за всю историю Венской оперы, если не считать десятилетия 1945 -1955, когда разрушенное бомбами здание театра восстанавливалось, а его труппа играла на других венских сценах.

С 3 ноября и по 18 мая театр оставался без публики, репетируя запланированые премьеры, а потом давая один спектакль, по выражению директора Венской оперы Богдана Рошчича, "перед холодными глазами телекамер".

Поэтому особым событием стала настоящая премьера, с публикой, хоть и заполнившей зал лишь наполовину. Именно в таких, все еще не совсем регулярных условиях прошел в четверг, 10 июня, первый спектакль новой постановки оперы Джузеппе Верди "Макбет" со звездным ансамблем: Анна Нетребко, Лука Сальси, Фредди де Томмазо. За пультом стоял главный дирижер - или, как его называют в Вене, генеральный музыкальный директор театра Филипп Джордан.

Впрочем, постановка эта лишь относительно новая. Один из виднейших современных оперных режиссеров Барри Коски перенес в Вену свою цюрихскую постановку 2016 года. Это один из шести переносов заметных, в свое время новаторских оперных постановок, которыми, наряду с двумя копродукциями и двумя собственными премьерами, ознаменовал свой первый сезон вступивший прошлым летом в права директора Рошчич, заявивший о желании обновить ключевой репертуар театра.

Действительно - предыдущая постановка "Макбета" увидела свет в Вене всего шесть лет назад (характерно, что и на той премьере 2015 года в Вене, и на премьере Коски в Цюрихе в 2016 году партию Леди Макбет пела тоже россиянка, Татьяна Сержан). И вот - смена декораций. Вместо бетонных стен и лестниц - темный корридор и свешивающиеся над сценой "лабораторные" лампы, под которыми "изучаются" главные герои. Вместо цветастых военных форм абстрактной "хунты" - черные рясы, почти одинаковые на всех героях: и мужчинах, и женщинах. Вопреки любви современного театра к крови, в этой кровавой опере нет ни единого красного пятнышка. Смерть здесь обозначена в виде черных воронов - дохлых в начале спектакля и оживающих в конце, когда перед смертью у главных героев появляются нотки если не раскаяния, то хотя бы осознания того, что они совершили. Вместо льющейся крови здесь - летящие вороньи перья.

В конце первого акта оперы, после первого совершенного властолюбивой парой убийства, хор поет: "Отверзи свои уста, ад, и поглоти все творение в свое чрево!".

Вот в этом чреве ада, в кромешной тьме и происходит все действие оперы. Режиссера интересуют только главные герои - их мы и видим под лампами. Иногда кажется, что это не они сами, а их мятущиеся души. Они и вместе, в сложных любовных отношениях, и одиноки под этим светом. Все остальное убрано за сцену. Хора, столь важного в "Макбете", не видно - большую часть оперы хористы в черных балахонах, полностью закрывающих тело, невидимые, поют из черных кулис. В том числе и в сцене коронации нет никаких гостей - только главные герои, окруженные духами-гермафродитами (миманс). И лишь в начале третьего акта, когда хор поет об угнетенной родине (Patria oppressa!), артисты по очереди открывают свои лица. Это один из сильных моментов в спектакле, который, что очень важно, абсолютно сконцентрирован на музыке, напрочь лишен внешних эффектов, даже с риском показаться скучным.

Анна Нетребко чувствует себя как рыба в воде в сложнейшей партии Леди Макбет. Она поет ее с 2014 года, исполнила ее в разных постановках и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Петербурге, и теперь вот в Вене. По объявленному на днях плану нового сезона "Ла Скала", Нетребко и Лука Сальси будут открывать "Макбетом" 7 декабря новый сезон знаменитого миланского театра.

"Меня как актрису завораживает этот образ - шекспировский, темный, мрачный, сложный", - говорит Нетребко в опубликованной Венской оперой видеопрезентации этой постановки. Ей не страшны ни, по ее же выражению, "визгливые" верхние ноты, ни "рычащие" нижние. Она настаивает на том, что, вопреки расхожему мнению, в этой партии все еще много бельканто и последняя ария сумасшедшей Леди Макбет - это "практически Лючия ди Ламмермур". Она прекрасно двигается на сцене. Нетребко как бы хочет сказать нам в этой партии: Я могу все! И действительно, почти все у нее получается.

Важно и то, что в этом спектакле Нетребко - не звезда, в лучах славы которой греются другие исполнители. Мы видим и слышим настоящий ансамбль - и это, наряду с местами громковато, но ясно звучащим оркестром, безусловная заслуга дирижера Филиппа Джордана. Один из ведущих баритонов современной оперной сцены Лука Сальси - превосходный Макбет с ярким, богатым голосом и захватывающей актерской игрой. Но не меньшие аплодисменты публики и крики "браво", чем корифеи Нетребко и Сальси, завоевал своей единственной арией исполнитель партии Макдуффа молодой итало-английский тенор Фредди де Томмазо, которого Рошчич справедливо назвал главным открытием сезона.

Разреженно сидящей в зале публике в масках удалось устроить артистам настоящую овацию. Премьера состоялась! До конца сезона осталось еще премьера молодежной "оперной лаборатории" Венской оперы на другой площадке (Kulturhaus Brotfabrik - Дом культуры "Хлебозавод") и, в самом конце сезона, премьера Венского государственного балета, тесно связанная с русской темой. Это балет "Танцы. Картины. Симфонии", состоящий из Симфонии в трех частях Игоря Стравинского в хореографии Джорджа Баланчина, "Картинок с выставки" Модеста Мусоргского в хореографии Алексея Ратманского и 15-я симфония Дмитрия Шостаковича в хореографии нового руководителя Венского государственного балета Мартина Шлэпфера.

Планы на будущий сезон

Уже на минувшей неделе директор Рошчич объявил и программу будущего сезона, 2021/22 годов.

Первой премьерой 19 сентября станет "Севильский цирюльник" Россини в постановке режиссера Херберта Фритша. За дирижерским пультом будет стоять Микеле Мариотти, а в звездном составе будут участвовать Хуан Диего Флорес (Альмавива), Марианна Кребасса (Розина), Давиде Лучано (Фигаро) и Ильдар Абдразаков (Базилио).

Характерно, что Россини же и завершит будущий сезон. В самом конце июня - начале июля 2022 года запланированы гастроли в Вене Оперного театра Монте-Карло, возглавляемого Чечилией Бартоли, с программой "Россинимания". Прозвучат "Золушка", "Турок в Италии" и гала-концерт из произведений Россини - все три с участием самой Бартоли, которая, так уж случилось, ни разу не пела в Венской опере.

В декабре 2021 года театр обещает вывести на сцену первую из обещанной троицы опер Моцарта на либретто Да Понте - "Дон Жуана" в постановке Барри Коски под управлением музыкального директора Венской оперы Филиппа Джордана.

Он же в марте 2022 года продирижирует новой постановкой "Воццека" Альбана Берга, которую осуществит один из самых резонансных современных режиссеров, работающих как в драме, так и в опере, - Саймон Стоун.

А уже в апреле - и снова под управлением Джордана - ожидается премьера новой постановки "Тристана и Изольды" Вагнера. Постановщик - известный испанский провокатор Каликсто Бийето. В спектакле будут заняты Андреас Шагер, Мартина Серафин, Рене Папе и Екатерина Губанова.

В июне будущего года настанет черед барокко. Состоится премьера "Орфея" Клаудио Монтеверди. В оркестровой яме будут сидеть не Венские филармоникеры, а барочный оркестр Concentus Musicus Wien во главе с Пабло Херас-Касадо. Режиссер-постановщик Том Моррис.

Рошчич и Джордан подчеркивают три главных тематических акцента своего репертуарного выбора: Моцарт, Вагнер и опера XX века. И если в области "Моцарт", помимо нового "Дон Жуана", ожидается возрожденная "Садьба Фигаро" 1977 года (режиссер Жан-Пьер Поннель), прошлогоднее "Похищение из Сераля" и несколько лет назад поставленная "Волшебная флейта", то в области "Вагнер" публике "вживую" станет доступен новый "Парсифаль" в постановке Кирилла Серебренникова, который в завершающемся сезоне был доступен только в видеозаписи, да и то не по всему миру. В этом спектакле, получившем много восторженных отзывов, действие вагнеровской оперы перенесено в тюрьму. Кроме того, прозвучат репертуарные "Летучий голландец" и полный цикл "Кольцо нибелунга" в мае с участием Нины Стемме и Дмитрия Белосельского.

Разумеется, по нескольку раз пройдут популярные оперы Верди, в том числе и "Травиата", поставленная Стоуном в прошлом году также без публики в зале.

А вот в русской части репертуара ожидается несколько давно не шедших в Вене опер. В январе 2022 года ожидается четыре исполнения "Пиковой дамы" Чайковского под управлением Валерия Гергиева с превосходным исключительно русским составом: Дмитрий Головнин, Елена Гусева, Алексей Марков, Борис Пинхасович, Ольга Бородина. В мае 2022 года Ильдар Абдразаков будет петь здесь партию Бориса Годунова. А в октябре ожидается еще одна серия "Евгения Онегина" Чайковского в постановке Дмитрия Чернякова, в прошлом году перенесенной в Вену, и с тем же составом (Николь Кар, Анна Горячова, Андре Шуен, Богдан Волков).

Анна Горячова исполнит и Золушку в опере Россини (вместе с Лоуренсом Браунли и Эрвином Шроттом). Диана Дамрау вернется на венскую сцену в партии Анны Болейн (вместе с Екатериной Семенчук в партии ее соперницы Сеймур). В разделе "опер бельканто" обращает на себя внимание имя молодого российского баритона - солиста Венской оперы Сергея Кайдалова, занятого в нескольких операх этого направления.

Анна Нетребко появится следующий раз на венской сцене в ноябре этого года в серии представлений оперы Верди "Набукко". В одном из этих спектаклей, 12 ноября, последний раз на сцену выйдет Пласидо Доминго. Он избрал именно Вену для своего прощания с оперными подмостками. Помимо "Набукко" он даст 15 ноября в Венской опере свой прощальный концерт под названием "Испанская ночь", составленный целиком из фрагментов сарсуэл.

А 14 сентября прощальный концерт на венской сцене даст Хосе Каррерас. Так двое из оставшихся в памяти миллионов "Трех теноров" попрощаются со сценой именно в Вене в будущем сезоне.

Разумеется, страх новой волны пандемии с новыми закрытиями театров витал в зале, когда Богдан Рошчич представлял журналистам новую программу. Но он ссылался на огромный опыт адаптации к имеющимся возможностям, наработанный театром в сезоне минувшем. Так что даже Оперный бал, на который до пандемии в театре собирались до 7000 человек, по крайней мере запланирован на 24 февраля 2022 года. А уж состоится ли - остается только надеяться. "Мы оптимисты и должны планировать", - сказал Рошчич.