Машина въехала в здание клиники в американском Питтсбурге: 3 человека погибли

Три человека погибли после того, как автомобиль на скорости свыше 100 километров в час врезался в клинику переливания крови в районе Манчестера в Питтсбурге, сообщает портал wpxi.com.

Директор по общественной безопасности Питтсбурга Вендел Хиссрич подтвердил, что три человека погибли, один доставлен в госпиталь в критическом состоянии, еще один гражданин получил ранения, а медик пострадал от отравления угарным газом.

В здании от удара автомобиля произошел пожар. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные расчеты. Огнеборцы не уверены, есть ли еще люди, запертые внутри помещения.

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