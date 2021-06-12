Мединский: Дискуссия вокруг памятника Александру Невскому выдает нашу историческую безграмотность

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал, какие памятники, посвященные Александру Невскому, будут поставлены в России и других странах в честь 800-летия святого князя.

Первый будет посвящен Невской битве. По ней Александр и получил свое прозвище. Сражение произошло у места, где в Неву впадает Ижора.

"На том месте, где, по преданию, он, помолившись, решил атаковать шведское воинство в одиночку собственной дружиной, не собирая войско. Это очень популярное место у туристов, здесь мы поставим небольшую часовню и памятник Невскому", - сообщил Мединский на лекции, посвященной 800-летию князя.

Второй мемориал будет построен на берегу Чудского озера в честь победы в Ледовом побоище.

"Еще одна точка - Казахстан, Алма-Ата, где Русской Православной церковью построен храм Александра Невского. Там будет памятник Невскому - дипломату, который едет через казахские степи в очередной раз унижаться, интриговать, договариваться - всеми силами обеспечивать мир на русской земле", - сказал глава РВИО.

Что же касается дискуссии, которая идет вокруг памятника Невскому в Москве, она, считает Владимир Мединский, "выдает нашу историческую безграмотность": "Особенно, когда видишь комментарии в интернете: где Невский, а где Москва? Зачем здесь Невский? У Невского было пять детей, каждый из которых получил свой надел. Кто-то получил больше, кто-то меньше, а Даниил получил маленькую территорию, которая называется "Москов". Он вырастает и становится князем Даниилом Московским, тоже святым, основателем Данилова монастыря. Он стал первым московским князем, а Александр Невский - основатель этой династии. Поэтому город без памятника, по сути, своему основателю, - это довольно странно".