Мишустин назвал 12 июня судьбоносным днем для России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя жителей страны с Днем России, заявил, что перед страной стоят новые задачи в экономике и социальной сфере. Он подчеркнул, что от их успешного развития "зависит будущее страны, достойная жизнь миллионов наших граждан". Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Уверен, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого из нас помогут достичь намеченных целей. Сделать всё для процветания Родины",- говорится в сообщении.

Мишустин напомнил, что 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.

"Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства", - приводятся его слова на сайта Кабмина.