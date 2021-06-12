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12.06.2021 12:03
Рубрика: Общество

Названа опасность смены климата после перенесенного COVID-19

Текст: Михаил Русин

Переболевшим недавно коронавирусом людям лучше воздержаться от отпуска с длительным перелетом, сменой климата и часовых поясов, которые вызывают стресс и нагрузку на организм.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он порекомендовал после выздоровления отдыхать на той же широте, где живет человек, например, в местном санатории. При этом эксперт делает оговорку о том, что следует учитывать тяжесть перенесенного заболевания, но в любом случае лучше проконсультироваться с врачом.

А врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков отмечает, что риск постковидных осложнений имеется у каждого второго пациента старше 50 лет, и таким людям в течение месяца после выздоровления не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие. А при наличие сопутствующие заболевания, этот риск составляет больше 50 процентов.

"Не рекомендовано выезжать, менять климат, ехать туда, где жара, где возможно повышение давления, где возможны тепловые удары, резкая смена давления при взлете или посадке. Я бы относился очень настороженно к перелетам и смене климата", - предупреждает Евгений Тимаков.

По его словам, после коронавируса возможен негативный "шлейф" в виде нарушений работы внутренних органов, нервной и сосудистой систем, возрастает риск тромбообразования, а значит - инсульта и инфаркта. Также COVID-19 может влиять на иммунитет. Опасность может представлять активное солнце. "Страдает функция защиты от факторов агрессии, а онкология тоже является фактором агрессии", - отмечает эксперт.

Евгений Тимаков порекомендовал спокойный отдых с умеренной физической активностью, во время которого нужно обеспечить достаточное количество кислорода и правильное питание. По его словам, даже людям, легко перенесшим коронавирус, не нужно менять климат, поскольку при легкой форме риск постковидных реакций тоже довольно высок и составляет около 20 процентов. Причем от них могут страдать и молодые люди тоже. Это выражается, в частности, в нарушении сна, головокружении, немотивированной агрессии и раздражительности. По словам Евгения Тимакова, следует вакцинироваться от коронавируса, не дожидаясь заражения. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.

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