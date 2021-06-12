Названы профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие 10 лет

Названы три новые профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие десять лет. Это - медиаменеджер, так как медиатизация современного мира стремительно растет, коуч из-за ориентированности на развитие человека и его благополучие и молекулярный диетолог.

1. Медиаменеджер

- Медиатизация нашего мира, то есть проникновение медиа во все сферы экономики и жизни, стремительно растет. Поэтому у меня нет сомнений по поводу востребованности этой профессии в будущем. У бизнеса есть необходимость общаться со своими клиентами, со своей аудиторией в соцсетях, продвигать свой продукт. Кроме того, сейчас бизнес, разочаровавшись в привычных СМИ, начинает выпускать свои медиа. И там тоже могут найти себя наши выпускники, - рассказал "РГ" Александр Куприянов, руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ. - Недавно мы делали исследование в рамках курсовых работ и обнаружили уже более 130 таких изданий. Все компании хотят снимать видео, продвигать себя в соцсетях, записывать подкасты, делать какие-то опыты в музыкальной среде, чтобы привлечь молодежь.

По словам Куприянова, в вуз практически ежедневно от компаний поступает информация о стажировках или вакансиях. Это компании из лидеров новых медиа, есть предложения от одного из музейных проектов, от крупного благотворительного фонда, который развивает медийное направление. Что требуется? Организация съемок мероприятий, создание онлайн школ. Онлайн- школы - это ведь тоже "подразделение" медиа.

- Оболочку, скажем, сайт, создать не сложно. А вот продумать идею, содержание курса, его драматургию, маркетинговое сопровождение - гораздо труднее. Говорящая голова - это контент. Его надо продюсировать, организовывать взаимодействие с аудиторией. Мы учим и следующему шагу - управлять медийными продуктами. Такие специалисты называются "продакт менеджерами". Эти люди в медийной сфере отвечают за то, чтобы никто из потребителей не ушел расстроенным и недовольным, - рассказал Куприянов.

Сколько зарабатывают медиаменеджеры? Для начала 50 тысяч. Продакт-менеджер с опытом - есть вакансии на 150-200 тысяч.

2. Коуч

Коучинг - одно из самых перспективных направлений, которое возникло на стыке психологии, бизнеса, спорта, философии. Оно тесно связано с главным направлением последних десятилетий - ориентированностью на человека, его интересы, развитие, благополучие.

- Коуч не дает оценок и советов, он задает вопросы, чтобы помочь человеку разобраться в самом себе, понять свои истинные цели и сделать шаг к их достижению. Это может быть развитие бизнеса, карьерный рост, выстраивание отношений с людьми, достижения в любых областях жизни… Это всегда шаг в сторону позитива, коуч поможет вам найти уникальное решение, мотивацию, и у вас все получится, - рассказала "РГ" Мария Гейнрихс, руководитель и преподаватель программы "Основы коучинга" в МГППУ.

Она уточнила, что коуч не работает с психологическими травмами, зависимостями, депрессиями - это все для других специалистов. Коучи могут иметь специализацию - бизнес, карьера, лайф-коучинг, коучинг команд.

- Допустим, вы хотите быть начальником, а вас никак не назначают. Карьерный коуч поможет с этим разобраться. Возможно, после беседы с ним вы сами решите, что эта цель навязана социумом, а лично вам это совершенно не нужно или, наоборот, поймете, почему до сих пор не получили желанного места и что надо в себе изменить, чтобы подняться на новую ступеньку. В МГППУ есть еще одно направление коучинга - консультирование по преодолению трудностей, в том числе, и в учебе. При этом помощь оказывается не только ученикам, но также учителям, психологам и родителям, - пояснила Мария Гейнрихс.

Сколько зарабатывают коучи? От 60-70 тысяч рублей, но есть вакансии и на 300 тысяч.

3. Молекулярный диетолог

Это новая компетенция врача-диетолога. С каждым годом появляются все новые и новые данные об индивидуальных особенностях организма человека, способности переваривать, усваивать и метаболизировать те или иные вещества. Например, считается, что зеленый чай всем полезен. Но мы уже знаем, что есть люди, на которых он не оказывает выраженного воздействия в связи с высокой активностью ферментов, которые разрушают полезные вещества. Другой пример - кофе. Одним можно выпивать в течение дня две или даже три чашки кофе, и это будет профилактикой инфаркта, а другим даже одна чашка регулярно потребляемого кофе может навредить".

Еще про нас: человечество стареет и хочет стареть качественно, не теряя память, речь, слух, зрение, возможность двигаться. Кто поможет? В том числе, диетолог. Правильно составленный рацион питания помогает замедлить процессы старения, сохранить физическую подвижность и умственную активность.

Серьезной проблемой современности является ожирение. Мы стремительно толстеем. По словам Светланы Орловой, заведующей кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН, средний вес студентов (для исследования брали тех, кто по разным причинам обращался к врачу) сегодня составляет 80 килограммов. Много? Очень. Интересный факт: на Уимблдонском стадионе недавно пришлось расширить на 15 процентов места для болельщиков, чтобы им было удобнее сидеть. "Ожирение - проблема планетарного масштаба, - говорит Светлана Орлова. - решать ее придется в первую очередь с помощью диетологии".

Очень интересное направление в диетологии - пробиотикотерапия. Это воздействие на организм человека с помощью бактерий с определенными свойствами. Они могут помочь в профилактике и лечении диабета, ожирения, аллергических заболеваний. "Исследования показывают, что если вводить пробиотики в высококалорийную диету (4 тысячи калорий), то набор веса замедляется" - рассказала Орлова.

Сегодня диетология - одна из наиболее динамично развивающихся научных дисциплин. Во всем мире, в Америке, Азии, Европе, Австралии, проводится огромное количество исследований, результаты которых становятся основой для разработки индивидуальных программ профилактики и лечения разных заболеваний. Так что, вполне возможно, в ближайшем будущем у каждого из нас будет не только свой фитнес-тренер, но и диетолог.

Сколько зарабатывают диетологи? От 70-90 тысяч рублей.