Официальный день рождения Елизаветы II отпраздновали парадом в Виндзоре

Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала в субботу свой официальный 95-й день рождения. Из-за пандемии церемония второй год подряд проводится в Виндзорском замке.

На церемонии в честь юбилейного дня рождения, который отмечается во вторую субботу июня, Елизавету II сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.

Полк Королевской гвардейской дивизии промаршировал мимо тента, где находилась королева. В военном параде с пешими гвардейцами в знаменитых красных мундирах и черных медвежьих шапках также приняла участие Королевская конная артиллерия и полк дворцовой кавалерии. Затем прогремел салют из 41 холостого залпа, произведенный гвардейцами конной артиллерии с восточной террасы Виндзорского замка.

Традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре. В 1748 году он постановил, что публично день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена, а Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, избрала именно июнь месяцем празднования своего официального дня рождения, передает ТАСС.