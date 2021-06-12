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Рубрика: В мире

Окончание изоляции в Великобритании может быть отложено на месяц

Текст: Максим Макарычев

Британское правительство рассматривает возможность отсрочки снятия оставшихся в Англии ограничительных мер в связи с коронавирусом на срок до четырех недель. На заключительном этапе снятия изоляции, первоначально запланированном не ранее 21 июня, должны быть сняты все ограничения на социальные контакты.

Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images
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В Лондоне между тем растет озабоченность по поводу быстро растущего числа случаев и более высокой передаваемости индийского варианта коронавируса - Delta. Источники ВВС на Даунинг-стрит отметили, что окончательного решения на этот счет пока не принято. Данные все еще изучаются перед окончательным объявлением, запланированным на понедельник, но источник в правительстве страны сказал, что рассматривается ряд вариантов, и четырехнедельная задержка в настоящее время является основным из них. Отсрочка даты окончания ограничительных мер позволит программе вакцинации добиться большего эффекта по мере того, как она распространяется на более молодые возрастные группы. Газеты Times и Sun первыми сообщили, что министры рассматривают возможность отсрочки. Последняя часть отмены изоляции в Англии приведет к возобновлению работы ночных клубов и снятию ограничений на публичные выступления, концерты, шоу, свадьбы и другие мероприятия.

Премьер-министр Борис Джонсон в последние дни столкнулся с растущим давлением с целью отодвинуть дату снятия ограничений с 21 июня. Влиятельная британская медицинская ассоциация присоединилась к официальным лицам здравоохранения, призывающим к отсрочке. По словам председателя совета ассоциации, доктора Чаанда Нагпола, речь идет не только о количестве госпитализаций, но и риске для здоровья "большого числа молодых людей, которые могут страдать от долговременных симптомов заболевания". В феврале британское правительство заявило, что ограничения в Англии будут сняты только в том случае, если внедрение вакцины будет успешно продолжаться, а данные министерства здравоохранения покажут, что вакцины эффективно сокращают количество госпитализаций и смертность среди вакцинированных.

Штамм Delta, впервые выявленный в Индии, в настоящее время является причиной девяти из 10 случаев коронавируса в Великобритании. По данным министерства здравоохранения Англии, он примерно на 60 процентов более передаваем, чем Alpha, или так называемый кентский вариант. Анализ данных также показал, что люди, инфицированные вариантом Delta, в два раза чаще попадают в больницу, чем люди с вариантом Alpha. При этом почти две трети британцев, инфицированных вариантом Delta, не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса. По прогнозам экспертов, при текущих темпах роста инфицирования к 21 июня в Соединенном Королевстве будет не менее 15 тысяч случаев заражения в день, а к концу июля уровень инфицирования достигнет рекордных январских показателей.

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