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Рубрика: Экономика

Отказаться от пластиковой посуды в День России призвали граждан страны

Текст: Алексей Дуэль

Отмечать День России без использования пластиковой одноразовой посуды призывает всех граждан страны ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). В компании напоминают, что правительство готовит запрет одноразовых столовых приборов и других изделий, практически не поддающихся переработке при утилизации.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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"Наша страна обладает уникальной территорией с удивительной природой, - напоминает глава ППК РЭО Денис Буцаев. - И если вы решите отпраздновать День России на природе, постарайтесь не брать с собой одноразовые столовые приборы, ведь они не перерабатываются, даже если помыть и выкинуть их в бак для вторсырья. Такие мелкие приборы невозможно отобрать из общего потока отходов во время сортировки. А значит, они отправятся на полигоны, где будут разлагаться сотни лет".

Денис Буцаев призывает отказаться от одноразовой пластиковой посуды и на этих выходных, и на всех последующих. По его мнению, лучшая альтернатива - многоразовая посуда или же одноразовые изделия из дерева, бумаги, любых материалов растительного происхождения.

В ППК РЭО напомнили, что главные кандидаты на попадание в разрабатываемый правительством список изделий из неперерабатываемого и трудноизвлекаемого пластика - одноразовые трубочки и ватные палочки, а также одноразовые столовые приборы.

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