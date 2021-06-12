Открылся 24-й Шанхайский международный кинофестиваль

В этом году на кинофестивале представлено в общей сложности более 400 китайских и зарубежных фильмов, в том числе 73 мировые кинопремьеры, 89 азиатских и 99 китайских кинопремьер, а также 13 новых фильмов китайско-зарубежного производства, вошедших в шорт-лист основной конкурсной программы "Золотой кубок" (Golden Goblet Award).

В этом году для участия в кинофестивале было зарегистрировано 4443 фильма из 113 стран и районов, что больше по сравнению с предыдущими фестивалями. Как полагают инсайдеры отрасли, это свидетельствует о непрерывном улучшении кинорынка Китая, а также отражает уверенность мирового рынка кино в отношении Китая.

Шанхайский кинофестиваль проводится с 1993 года и является единственным в Китае кинематографическим мероприятием категории А.