Палата Республики Сербской окрасится в цвета российского триколора

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик направил 12 июня поздравление российскому лидеру Владимиру Путину по поводу Дня России.

"Желаю Вам лично и всем народам Российской Федерации успехов и процветания", - подчеркнул в своём поздравительном послании политик.

Между тем Республика Сербская (РС), входящая в состав БиГ, намерена продемонстрировать в этот праздничный день свои особые чувства к России.

Сегодня главное административное здание РС, где расположен и кабинет президента энтитета, в 21:15 по местному времени будет окрашено в цвета российского триколора.