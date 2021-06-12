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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл поздравил Путина, Мишустина и Собянина с Днем России

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России государственных деятелей и выразил надежду, что государственно-церковное сотрудничество будет укрепляться и в будущем. Его поздравления президенту, премьеру и мэру Москвы Сергею Собянину опубликованы на сайте Московского патриархата​​.

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
День России. Как это было в разные годы

"Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к различным формам социальной, просветительской и общественной деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что церковно-государственное сотрудничество будет развиваться и впредь, способствуя консолидации народа, достижению приоритетных национальных целей, укреплению могущества нашей страны, патриотическому воспитанию молодежи, утверждению в жизни современников непреходящих духовно-нравственных ценностей и идеалов. В сей праздничный день желаю вам доброго здоровья, душевного мира, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в ответственных трудах, с усердием совершаемых вами на пользу отечества", - цитирует поздравление патриарха президенту агентство РИА Новости.

Признательность за поддержку начинаний Церкви выразил патриарх премьер-министру.

"Памятуя о подвигах наших предков, явивших искреннюю любовь к родине, самоотверженно трудившихся ради созидания достойной жизни народа, каждый из нас призван вносить посильный вклад в укрепление мира и гражданского согласия, в развитие страны. Признателен вам за внимание к служению Русской православной церкви, за поддержку ее важных проектов, направленных на утверждение в нашем обществе незыблемых христианских ценностей и патриотическое воспитание молодого поколения", - сказано в поздравлении премьеру.

Надежду на то, что соработничество церкви с московскими властями будет и в дальнейшем "способствовать укреплению нравственных основ в жизни нашего народа и его духовному возрастанию", выразил Предстоятель Русской церкви в поздравлении мэру Москвы.

"Желаю вам доброго здоровья, благополучия, щедрой помощи Божией и успехов в совершаемых вами ответственных трудах на посту мэра столицы", - говорится в поздравлении.

Общество Религия 12 июня - День России

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