Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты"

50-летняя российская телеведущая, актриса и танцовщица Лера Кудрявцева, в начале этого года переболевшая COVID-19, пожаловалась в Instagram на последствия перенесенного недуга.

"Короче суть в следующем. Как показывает теперь уже практика, ковид не проходит просто так. Переболел и все ок!! Оказывается есть такие "ковидные хвосты" или ещё называют лонг ковид, когда осложнения тебя догоняют не сразу, а спустя время", - пишет Лера (здесь и далее подача авторская - "РГ-Кинократия").

По словам теледивы, лично ее "торкнуло через 3 месяца после". "Наверное просто накапливалось или я бодрилась, но в конечном итоге поняла, что надо что-то делать".

"Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче в моем случае долбануло по нервной системе", - перечисляет серьезные моменты женщина. Уточнив дополнительно: "Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось".

Подписчики под постом тут же бросились дополнять список из личного опыта, называя, в частности, такие неприятные "бонусы", как проблемы с кишечником, выпадение волос, "искажения" вкусов и запахов и прочее.