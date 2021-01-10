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Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

Новости
    10.01.2021, 18:48
Текст:   Олег Усков

49-летняя российская актриса, танцовщица и телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом. О чем сообщила через Instagram, опубликовав соответствующий подтверждающий документ. И с того момента держит подписчиков в курсе развития ситуации.

В частности, сетует, что ее "подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями", в то время как у Леры лишь "батарея витаминов, опухший нос и красные глаза".

"Завидую ли я? Ещё как. Но падла этот ковид в действии ещё, поэтому сижу и не отсвечиваю", - уведомляет теледива (подача - авторская). Призывая юзеров прекратить уже спрашивать, как она себя чувствует, поскольку чувствует она себя "на букву Х" ("не подумайте, что хорошо").

При этом добросердечная телеведущая желает всем здоровья, а все желают здоровья ей.

Ранее сообщалось, что Лера "долбанулась башкой", развлекаясь на карусели в ОАЭ, и перенесла операцию по удалению искусственной груди.

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