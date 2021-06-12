Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов

Место в космическом корабле рядом с основателем Amazon Джеффом Безосом и его братом ушло с молотка за 28 миллионов долларов, сообщила частная космическая компания Blue Origin.

Кто отправится в космос вместе с одним из самых богатых людей в мире, не сообщается, его имя назовут позже, как и четвертого участника полета. По окончании аукциона раскрыли только номер победителя - 107.

Полет Безоса, его брата Марка и еще двух человек намечен на 20 июля. Они отправятся в космос на корабле New Shepard. Это многоразовый космический корабль, который создали для коммерческих полетов до "космической границы". Предполагается, что полет будет продолжаться десять минут, а капсула с экипажем поднимется на 105 километров над поверхностью Земли.

Blue Origin, которая принадлежит Безосу, ранее проводила полеты New Shepard только в беспилотном режиме, все испытания были успешными.