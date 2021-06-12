Полиция разогнала массовую вечеринку в центре Парижа

Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать вечеринку в центре Парижа, участие в которой в ночь с пятницу на субботу приняло участие свыше полутора тысяч молодых людей.

Молодежь собралась на обширном пространстве эспланады Инвалидов на левом берегу Сены. Большинство было без масок, которые по местным санитарным правилам обязательны как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Они распивали спиртные напитки, танцевали, не соблюдая дистанцию.

Когда в 23.00 наступил комендантский час - а он здесь будет действовать до конца июня - молодые люди отказались расходиться. Тогда-то за них взялись прибывшие заранее правоохранители.

Произошло несколько столкновений, в ходе которых в полицейских бросали банки из-под пива, пустые бутылки. Спустя минут сорок подвыпившая и возбужденная молодежь полностью освободила эспланаду Инвалидов.