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Рубрика: В мире

Полиция разогнала массовую вечеринку в центре Парижа

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать вечеринку в центре Парижа, участие в которой в ночь с пятницу на субботу приняло участие свыше полутора тысяч молодых людей.

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Молодежь собралась на обширном пространстве эспланады Инвалидов на левом берегу Сены. Большинство было без масок, которые по местным санитарным правилам обязательны как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Они распивали спиртные напитки, танцевали, не соблюдая дистанцию.

Когда в 23.00 наступил комендантский час - а он здесь будет действовать до конца июня - молодые люди отказались расходиться. Тогда-то за них взялись прибывшие заранее правоохранители.

Произошло несколько столкновений, в ходе которых в полицейских бросали банки из-под пива, пустые бутылки. Спустя минут сорок подвыпившая и возбужденная молодежь полностью освободила эспланаду Инвалидов.

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