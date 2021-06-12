Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", - сказал он в начале церемонии.
Путин отметил трудовые и ратные подвиги многих поколений наших предков.
"Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", - заявил президент.
Президент подчеркнул, что День России "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений".
Так победим
Советник президента Владимир Толстой рассказал, что в области литературы и искусства на рассмотрение было представлено 27 кандидатов. 12 из них получили положительное заключение, затем остались шестеро. В результате тайным голосованием членов президентского Совета по культуре и искусству были отобраны три лауреата, указ об их награждении подписан Владимиром Путиным 9 июня.
Так, премию присудили митрополиту Илариону (Алфееву). За вклад в развитие оперного искусства награждена певица, ведущий мастер сцены Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава. Награду также получит скульптор, заведующий кафедрой скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств Александр Рукавишников.
Всех лауреатов 2020 года Владимир Толстой назвал "мощными" персонами и отметил, что гордится "выбором нашего совета".
Что же касается лауреатов в области науки и технологий, то наша наука так не поражала мир, пожалуй, с запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина. Когда почти все страны охватила паника, прежде всего от неизвестности, что делать, как противостоять атаке коронавируса, сколько времени может продлиться пандемия, в России была создана и зарегистрирована первая в мире эффективная вакцина против ковида. Казалось невероятным, что кто-то сумел опередить крупнейшие и знаменитые фармацевтические компании. Но, в конце концов, это выдающееся достижение нашей науки пришлось признать даже нашим недоброжелателям. По мнению многих ученых, в том числе президента РАН Александра Сергеева, создатели вакцины "Спутник V" должны быть включены в список номинантов на Нобелевскую премию.
По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, который представлял имена лауреатов, успех создателей вакцины не был случайностью". У России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Эти люди, несомненно, заслуживают премии и максимального внимания публики", - сказал он.
Имена награжденных в области правозащитной и благотворительной деятельности назвал глава СПЧ Валерий Фадеев. Ими стали президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова и член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.
Звезда по имени Хибла
Хибла Герзмава появилась на свет в Пицунде, и, кажется, теплота и солнце родного города щедро разлиты в ее голосе. Ее имя в переводе с абхазского означает "Златоглазка", а фамилия - "волчица". Ее талант оказался золотым, но чтобы состояться в деле всей жизни, ей не однажды пришлось проявить силу характера.
С самого детства пела и училась фортепианной игре, но мечтала стать органисткой, так как часто бывала в Пицундском православном соборе, где, конечно, звучала именно органная музыка. И окончила сухумское музыкальное училище по классу фортепиано. Однако наставники заметили вокальный талант девочки. И уже в 1989 году она стала студенткой вокального факультета Московской консерватории, где ее педагогами были профессора Ирина Ивановна Масленникова и Евгения Михайловна Арефьева. Сегодня уже Хибла Леварсовна сама преподает в своей альма-матер.
Однако путь к успеху не был простым. Большой театр не обратил внимания на новое певческое имя после победы на конкурсе Чайковского… И только после того, как роскошное сопрано Хиблы Герзмавы стало украшать афиши лучших оперных домов мира - Лондона, Рима, Мюнхена и Вены, Цюриха и Парижа, Милана и Нью-Йорка, певица появилась на сценах Большого и Мариинского театров.
Несмотря на планетарный успех, Хибла Герзмава сохраняет верность своему родному Московскому музыкальному театру имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, на подмостках которого сделано ею почти два десятка партий.
- Я благодарна Богу и своему театру, что оказалась именно в его стенах, где меня лепили, как глину, а я, как губка, впитывала все, что видела и слышала вокруг. Меня всегда окружали потрясающие учителя: Ирина Ивановна Масленникова и Евгения Михайловна Арефьева и, конечно, главный режиссер театра Александр Борисович Титель. Меня за ручку привели сюда еще студенткой Московской консерватории на прослушивание, я прошла успешно все три тура. Но была немного пухленькой, и худрук Александр Борисович сказал: похудеешь, тогда возьмем. И через год, потеряв практически 25 килограммов, я оказалась в труппе. Мне важно было вырасти в "моем" театре. Я рано лишилась родителей, и театр стал для меня и домом, и семьей, - всегда подчеркивает Хибла Герзмава.
В 2001 году Хибла Герзмава организовала собственный фестиваль как красивое приношение родной Абхазии. С того момента форум превратился в художественный проект, путешествующий по странам и континентам, добрался даже до легендарного "Карнеги-Холла". Еще певица постоянно и щедро помогает музыкальной школе в Пицунде и музыкальному училищу имени А.Ч. Чичбы в Сухуме. Несмотря на то, что Герзмава всегда сторонится политики, о своей родине, обретшей независимость, она однажды сказала: "Абхазия устала бояться и мужественно скинула с себя оковы страха".
Незабываемым было явление Хиблы Герзмавы в фантастическом шоу закрытия Олимпиады в Сочи, можно вспомнить и роскошный выход на официальном гала-концерте ФИФА в Большом театре в честь нашего футбольного мундиаля, которые уже частичка истории великой страны.
Многие из оперных работ певицы отмечены самыми разными премиями. В ее наградном списке есть и "Золотой Орфей", и "CastaDiva", и "Золотая Маска".
Бегущий по лезвию камня
Все их сделал Александр Иулианович Рукавишников. Скульптор в третьем поколении, чьи работы находятся в Третьяковской галерее, в Музее Людвига в Русском музее, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях и зарубежных собраниях. Народный художник РФ (1995), действительный член Российской Академии Художеств Рукавишников - мастер, который соединяет традиции московской скульптурной школы, яркими представителями которой были Анна Голубкина, Сергей Коненков, Александр Матвеев, и модернистские решения.
Говоря о том, как многим он обязан в профессиональном становлении семейной традиции (и мама, и папа, и дедушка - скульпторы), он упоминает о влиянии деда Матвея Рукавишникова, умершего до рождения внука. Разглядывая фотографии его станковых работ, Александр задавался вопросом, почему тот ваял лица своих персонажей прямо противоположно канонам: "Он делал все противоположно древним грекам, у которых все лицо подчинено канонам. А Митрофан делал все наоборот - усиливал, например, расстояние у слезника за счет скулы, щеки. Я это потом только начал понимать, зачем им это было сделано именно так: для выразительности скульптуры, которая должна была стоять на улице. Дело в том, что скульптура, хорошая для помещения, не будет, что называется, "работать" на улице. А Митрофан придумал свои методы, которые давали возможность глазу воспринимать скульптуру с большого расстояния. Я такого ни у кого из мастеров не встречал. Впоследствии я и сам стал так делать, как дед".
Сам Александр Рукавишников, в одном из интервью так определил свой метод: "Были художники, которые назывались нонконформистами, а я, пожалуй, нонактуалист. Потому что актуальное завтра делается устаревшим. Опираюсь я на традиции, хотя и развиваю их. Мне претит, когда люди в определенном возрасте стараются быть модными. Я все время меняюсь, формируюсь на основе своих знаний, но, чем я занимался всю жизнь, тем и занимаюсь".
Сказать, что Александр Рукавишников обладает бойцовским характером, значит ничего не сказать. Каратист, обладатель черного пояса каратэ, он умеет добиваться своих целей не только в боях на ринге. Кто еще мог бы 36 лет спустя после установки памятника поменять его… голову? Рукавишников смог. В 2020 году, придя возложить цветы на могилу Владимира Высоцкого в день его памяти, ошеломленные поклонники обнаружили, что лицо поэта вместо умиротворенного стало решительным, бунтарским, резким. Рукавишников, согласовав изменения с родственниками Высоцкого, объяснил, что в новом варианте головы вернулся к первоначальному замыслу: "Несмотря на неимоверную популярность Владимира [Высоцкого], ему ничего не разрешали. И на кладбище тоже были идиотские законы. Нельзя было такую высоту, какая была задумана. Не разрешали мне делать такое лицо, которое я задумал, такое эмоционально наполненное". Но сорок лет спустя после смерти поэта лицо Владимира Семеновича на памятнике обрело энергию, столь знакомую по его песням.
Разумеется, без дискуссий тогда не обошлось. Но Рукавишников не из тех, кто боится дискуссий. Например, когда устанавливали фигуру Спартака, он не без вызова заметил: "Кого-то она будет восхищать, кого-то - возмущать. Ее не будут воспринимать как мебель, мимо которой можно пройти".
Мимо его скульптур и впрямь нельзя "пройти мимо". Они служат катализатором дискуссий, рождают споры, не оставляют никого равнодушным. Из-за недавно установленного памятника в Белграде Стефану Немане, сербскому правителю XII века, который боролся за независимость от Византии, едва не поссорились два уважаемых режиссера Эмир Кустурица и Горан Маркович… Но с памятниками так бывает. Даже памятник Гоголю работы Николая Андреева, без которого невозможно представить Москву, казался после открытия слишком мрачным.
Недавняя выставка Александра Рукавишникова в Третьяковской галерее подтвердила, что Рукавишников умеет быть неожиданным. Он способен удивлять, а значит - помогает чувствовать, что мы живы.
Сила таланта Митрополита Илариона
Вклад владыки Илариона в культуру - лучший ответ на возмущенный вопрос еще не отряхнувшей антиклерикальность части общества: зачем церковь лезет в искусство? В его случае на это вопрос можно ответить: в силу таланта. Достаточно вспомнить его "Страсти по Матфею", высокую музыкальную волну тревоги и покоя одновременно, рассказывающую о самом главном, что произошло на земле. А после фильма Павла Лунгина "Дирижер", "Страсти…" похоже вошли в узнаваемую музыку времени.
Говорит же и пишет он так, что ты понимаешь абсолютную прицельность его слова. Никогда не отвлекаясь, не делая лирических отступлений, всегда выбирая прямой (но не примитивный) путь высказывания. Открывая его книгу даже с некоторым возмущением по поводу замысла, ты через три страницы неожиданно становишься пленником плотного содержания рассказа.
С высокой долей вероятности в митрополите Иларионе можно предположить то, что он человек системы, у которого все разложено по полочкам, не занудный, но абсолютный дока. Потому что иначе как же можно столько написать, сказать, исполнить, провести - книг, ораторий, телепередач. Да еще унаследовав по должности предыдущую работу патриарха Кирилла, требующую запредельных трудов, воли и дипломатической сдержанности.
Митрополит Иларион - это всем видно - человек очень сдержанный. Даже посреди концертных оваций и букетов он не переключит внутреннюю эмоциональную скорость - на большую улыбку, большую открытость и естественность. В Болгарии на его концерт в Софийскую оперу пришел патриарх, человек очень музыкально одаренный, а он все с той же фирменной сдержанной улыбкой шел к нему сквозь строй поздравляющей его публики.
Мне долго было интересно найти ключ к его сдержанности, как будто что-то собственно человеческое скрывающей. Иногда, кажется, боль. Иногда, кажется, гордость или раздражение (это я "свое" проецирую на его внутренний мир). Иногда, думаешь, что усталость, потому что куда же ей деваться при его количестве дел. Иногда думаешь, что, как и патриарх, он немного петербургский человек, и это исключает из его поведения помпу, игру и рисовку. Иногда думаешь, что это интеллигентское происхождение, хорошее воспитание. Но его мать, замечательная писательница Валерия Алфеева, повесть "Джвари" которой я прочитала раньше, чем познакомилась с владыкой, в текстах своих тонко-открытая, а владыка - по рисунку поведения - человек скорее закрытый. И точно не из творческой среды с ее вольным стилем.
Иногда говоришь себе: да перестань, он просто монах. Это монашеская, священническая черта, некий "скафандр" священнослужителя. Монахи же - по правилам - не пляшут на свадьбах, священники не шлепают детей. И вот он так же идет по земле, не теряя из поля зрения некую только ему видимую черту.
Иногда кажется, что сдержанность лишает его того качества, что очень ценится в нашей (в том числе и православной) культуре поведения - простоты. Но достаточно оказаться на интервью у него, и сразу понимаешь, сколько тут молитвы, и чувствуешь свое право на личный тон и незапланированный вопрос. Например, "А какое из Евангелий вам ближе всего?"
Говорят, что человека правильнее всего "считывать" по его окружению. И люди, работающие "вокруг" владыки, действительно могут много рассказать о нем как раз не словами, а собственным поведением. Я очень люблю окружение владыки, по стилю не всегда похожее на него самого, но в чем-то его раскрывающее. Заместитель владыки в ОВЦС отец Николай Балашов, глубине знаний которого могут завидовать академические ученые, замечательный молодой священник, отец Илья Косых, умной здравости, демократичности, человеческой адекватности, отзывчивости которого может позавидовать лучшая светская публика, один из первых церковных журналистов Дмитрий Власов с его интеллигентностью, знаниями, солидарностью, дружественностью и опять же демократичностью, отец Стефан Игумнов, современности и свободе которого можно удивляться. Но в окружении владыки, где обычно никогда не производятся глупости, есть одна несомненно общая с владыкой черта - необыкновенная трудоспособность. Кажется, никто там не может заныть и пожаловаться, и даже после операции из больничной палаты тебе ответят на звонок. А если твое журналистское сознание захватит нечто интриганско-мнительное, обезоруживающе воскликнут "Да вы что?!".
С владыкой Иларионом интересно даже не соглашаться, например, с проповедью о Достоевском, слишком вытягивающей мораль из судьбы или с пассажами на международные и межкультурные темы, иногда ради уроков сужающими горизонт видения. Но решиться на замечания бывает трудно, потому что настоящее право на них ты получаешь, также много сделав. А сделать также много, как владыка, мало кто может. Из Евангелий же ему ближе всего "Евангелие от Иоанна"
Я давно задумал книгу об Иисусе Христе, и эта задумка вылилась в шесть томов под общим названием "Иисус Христос. Жизнь и учение". Я писал эти книги несколько лет, прежде всего для себя, для того, чтобы глубже понять образ Иисуса Христа и то, как он раскрывается через Евангелие. На каждый из шести томов мне приходилось прочитывать не менее 200 книг. Я освоил новую для себя научную область: если раньше я занимался в основном патристикой (учением святых отцов), то теперь всерьез стал заниматься новозаветными исследованиями.
Шеститомник вышел десятитысячным тиражом и довольно быстро разошелся. Сейчас издается следующий. Но некоторые люди, получив от меня в подарок первый том и потратив на его чтение год, обнаружили, что он кончается выходом Христа на проповедь. И сказали мне: сколько же нам нужно читать, чтобы до конца-то дойти?
А во время беседы с Вячеславом Алексеевичем Никоновым, бывшим у меня в гостях в Общецерковной аспирантуре, у нас вдруг возникла идея подготовить книгу об Иисусе Христе для серии "ЖЗЛ". В этой серии уже опубликованы биографии и Магомета, и Конфуция, и Будды как основателей религиозных и философских традиций. А книги об Иисусе Христе не было.
И я сразу подумал, что это шанс сократить шеститомник до одного тома и опубликовать его в этой серии.
Люди долга
- Это невероятно эффективный человек, - говорит о Елене Тополевой-Солдуновой председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. - Она начинала правозащитную деятельность в 1990-е годы, создала Агентство социальной информации в 1994 году. Сегодня это важнейшее агентство, где концентрируется информация о правозащите, благотворительной деятельности и гражданских активистах. В 2020 году Тополева-Солдунова стала "главным мотором" в создании системы помощи НКО, пострадавшим во время пандемии COVID-19. Так появился реестр некоммерческих организаций, которым помогает государство.
Фаина Захарова начинала свою благотворительную деятельность еще в самом начале 1990-х годов.
- Сначала в сфере защиты природы, а потом она стала одним из главных деятелей, фактически создавала то, что стало частью нашего жизненного пейзажа, - представил второго лауреата Валерий Фадеев.
Он напомнил, что фонд "Линия жизни" 12 лет помогает детям с врожденным пороком сердца, а Фаина Захарова фактически добилась создания новой отрасли медицины для оказания помощи этим детям. Фаина - автор множества идей эффективного сбора средств на благотворительные нужды. Она считает, что жертвовать деньги должно быть легко и приятно. И действительно фонд "Линия жизни" больше 70 процентов всех денег собирает благодаря частным лицам.
Справка "РГ"
Государственная премия в области правозащитной и благотворительной деятельности была впервые вручена в 2016 году. В разные годы ее присуждали директору организации "Справедливая помощь" Елизавете Глинке ("Доктор Лиза"), председателю Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, учредителю благотворительного фонда в помощь онкобольным детям актеру Константину Хабенскому, основателю первого в России детского хосписа протоиерею Александру Ткаченко. Премия присуждается правозащитникам и благотворителям, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества, формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся, и получившим широкое общественное признание в стране. Летом 2020 года правительство выделило 15 миллионов рублей на доплату государственной премии для благотворителей и правозащитников.
Нобель, присмотрись!
Объявив, что Россия создала и зарегистрировала первую в мире вакцину против ковида, она поразила мир. Эффект был сравним, наверное, только с запуском первого спутника Земли или полетом Гагарина. Страна, где финансирование науки во много раз отстает от уровня ведущих стран, сумела опередить не только научных лидеров, но крупнейшие и знаменитые фармацевтические фирмы. Для многих конкурентов за границей это казалось фантастикой. Кто-то даже заявлял, что Россия, возможно, блефует.
Поток критики в адрес "Спутника V" зашкаливал. Если не полностью замолчать, то притихнуть этот хор вынудила публикация в авторитетном международном журнале Lancet, где признано, что наша вакцина имеет эффективность 91,6 процента, является безопасной и помогает предотвратить тяжелое проявление болезни COVID-19 и смерть от нее. Сегодня она зарегистрирована в 67 странах мира. По мнению президента РАН Александра Сергеева, имена авторов вакцины должны быть включены в список номинантов на Нобелевскую премию.
Напомним, как она работает. Это комбинированная векторная вакцина. Суть в том, что в клетку человека вводится ген вируса, против которого и разрабатывается вакцина. В случае с COVID-19 этот ген дает сигнал клетке вырабатывать шиповидный белок, аналогичный тому, который находится на поверхности коронавируса. Как только иммунная система замечает этот белок, она начинает вырабатывать антитела и активизирует другие ответные реакции организма. Если он впоследствии столкнется с коронавирусом, то уже будет знать, как его побороть.
Транспортом для доставки гена в клетку человека служит версия другого вируса (его называют вектор). В "Спутнике V" это аденовирус, который обычно вызывает у человека ОРВИ, конъюнктивит. Но он видоизменен и не представляет угрозы заболевания для человека.
Александр Гинцбург не раз подчеркивал, что " Спутник V", создавался не на голом месте. У ученых был задел, ведь над этой технологией в институте Гамалеи работали более 25 лет. С 2014 года эта же технология начала использоваться для конструирования векторных вакцин, в том числе и против вируса Эбола. Ее применяли в очаге этой инфекции - Гвинее.
Вторая премия по медицине связана с уникальными достижениями в области онкологии. Академиками Евгением Чойнзоновым (Научно-исследовательский институт онкологии ФГБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН"), Игорем Решетовым (Институт кластерной онкологии ФГБУ "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова") и доктором медицинских наук Садуллой Абакаровым (ФГБУ "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" минздрава) разработаны не только новые технологии спасения жизни при онкологических заболеваниях головы, шеи и лица, которые увеличивают выживаемость пациентов до 95%. Важнейшим достижением является качество жизни пациента после сложнейшей операции. Авторы создали уникальные методы, которые позволяет этим людям не только жить долго, но и вести полноценную деятельность.
- Раньше у многих больных после успешных операций по удалению опухоли оставалось множество дефектов, например, нарушение глотания и речи, даже менялся внешний облик, - говорит Игорь Решетов. - Понятно, что с такими недостатками им очень трудно вернуться к нормальной социальной жизни. Нами разработан целый спектр трансплантатов практически любой ткани. Это полное подобие естественного органа - кости, мышцы, кожи. После пересадки, скажем, трансплантата кости нижней челюсти она через несколько месяцев становится такой же, какой была естественная. Таким же способом можно, как в конструкторе Лего, устанавливать любые из удаленных хирургами "деталей". Кстати, трансплантаты создаются с помощью 3D-печати. Важно подчеркнуть, что в России создана научная школа в этой области медицины и передовые методы борьбы с онкологией сегодня доступны во многих регионах страны.
Академик Евгений Александров из Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН и доктор Валерий Запасский из Санкт-Петербургского государственного университета награждены за создание и развитие нового научного направления - спектроскопии спиновых шумов. Эта уникальная работа связана со знаменитыми исследованиями советского физика Евгения Завойского, который девять раз выдвигался на Нобелевскую премию. По мнению многих ученых, это один из самых ярких примеров, когда выдающаяся работа нашего физика так и не была отмечена жюри премии. Завойский еще в середине 40-х годов прошлого века открыл явление парамагнитного резонанса, которое стало основой для разработки принципиально нового метода спектроскопии. Он позволяет изучать многие вещества и процессы, недоступные оптическим, рентгеновским и другим исследованиям.
Евгений Александров и Валерий Запасский показали возможность иного подхода к резонансу Завойского. Они вообще отказались от самого принципа резонанса! Дело в том, что для изучения вещества с помощью спектроскопии на него обязательно воздействуют электромагнитным полем и по ответу строят спектр вещества. Авторы пошли иным путем. Они предложили наблюдать вещество, вообще его не трогая, оставив в "чистом виде". А изучать его самопроизвольные колебания, так называемые спонтанные спиновые шумы. Это упростило эксперименты и приблизило чувствительность измерений к фундаментальному пределу.
Созданное авторами новое научное направление применяется в фундаментальных исследованиях, в технологиях контроля структурного совершенства полупроводниковых наноструктур, в системах трехмерной визуализации структуры материалов, в строительстве, машиностроении, медицине и других сферах экономики.