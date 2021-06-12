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12.06.2021 08:40
Рубрика: В мире

Проглоченный китом дайвер из США смог выжить

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Горбатый кит проглотил 56-летнего американского дайвера Майкла Паккарда, но человеку удалось выжить.

Фото: Евгений Мамаев/РГ
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Как пишет издание Cape Cod Times, это произошло возле города Провинстаун, где аквалангист ловил омаров. "Неожиданно я почувствовал сильный толчок, а в следующий момент оказался в полной темноте. Я чувствовал, что двигаюсь, и ощущал, как кит сжимает мышцы рта", - рассказывает Майкл Паккард.

Вначале он решил, что его проглотила акула, но из-за отсутствия ран от зубов понял, что оказался в пасти кита. "Я был полностью внутри. Я подумал, что мне не выбраться отсюда, со мной покончено", - вспоминает о пережитом шоке Майкл Паккард. Он признался, что в этот момент подумал о своих сыновьях.

Дайвер не сдался. Он сопротивлялся как мог, киту не понравились действия "добычи". "Он начал мотать головой из стороны в сторону, и я оказался снаружи", - рассказывает Майкл Паккард.

По словам дайвера, он находился внутри кита от 30 до 40 секунд, прежде чем тот всплыл и выплюнул человека. В результате инцидента Майкл Паккард попал в больницу с обширным повреждением мягких тканей, но врачи не обнаружили переломов. После выздоровления дайвер намерен вновь заняться ловлей омаров.

Как отмечает директор по изучению горбатых китов из Центра прибрежных исследований в Провинстауне Джук Роббинс, эти животные не проявляют агрессии к людям, а произошедшее могло оказаться случайным стечением обстоятельств. По словам ученого, во время еды открытая пасть горбатого кита может ограничивать ему обзор, но пищевод у беззубых китов слишком мал, чтобы проглотить человека.

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