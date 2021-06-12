Путин про зарплату тракториста: "маловато"

Владимир Путин в ходе разговора с Героем труда, трактористом из Ростовской области Александром Бондаренко поинтересовался его зарплатой. Общение проходило в Кремле сразу после вручения госпремий.

"Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", - ответил Бондаренко.

"Это маловато, честно говоря", - отреагировал президент. Бондаренко ответил, что ему хватает, можно получать при желании и 70 тысяч.

"Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать", - сказал президент. Путин также подчеркнул, что необходимо и дальше поддерживать развитие села. Ранее во время вручения премий глава государства отмечал, что Бондаренко "почти полвека посвятил своей профессии".