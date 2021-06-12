Путин сообщил о температуре у себя после второй прививки от COVID-19

Прививку от коронавируса получили на данный момент 18 миллионов россиян, сообщил Владимир Путин. По его словам, вакцинирование должно идти шире. Ведь за все время не было ни одного серьезного осложнения. В качестве примера президент привел свой опыт.

"У меня после второго укола через 12 часов температура немного поднялась - 37,2" , - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ, среди которых были и разработчики вакцины "Спутник V".

Глава государства добавил, что температура поднялась вечером, а утром ее уже не было.