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12.06.2021 16:14
Рубрика: Власть

Путин сообщил о температуре у себя после второй прививки от COVID-19

Текст: Айсель Герейханова

Прививку от коронавируса получили на данный момент 18 миллионов россиян, сообщил Владимир Путин. По его словам, вакцинирование должно идти шире. Ведь за все время не было ни одного серьезного осложнения. В качестве примера президент привел свой опыт.

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"У меня после второго укола через 12 часов температура немного поднялась - 37,2" , - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ, среди которых были и разработчики вакцины "Спутник V".

Глава государства добавил, что температура поднялась вечером, а утром ее уже не было.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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