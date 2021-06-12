Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в этом году урожай в стране будет хорошим.

"Судя по всему, он должен быть хорошим", - сказал Путин после церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда.

Путин пообщался с лауреатами, обсудив с ними их работу. Он отметил, что прошлый год был рекордным по поставкам сельхозпродукции на экспорт - агропромышленный комплекс продал за рубеж продукции на 30 миллиардов долларов.

"В два раза больше, чем продукция оборонных предприятий", - говорит президент.

Он подчеркнул, что сейчас Россия обеспечивается себя необходимыми продуктам на 80%, что очень важно.

Также президент, как передает ТАСС, поинтересовался, сколько зарабатывают сотрудники сельхозотрасли. Он спросил о зарплате у у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко, тот ответил, что среднее месячное вознаграждение составляет 24 тысячи рублей.

"Это маловато", - сказал Путин, и призвал руководителей отрасли обратить на это внимание.