Путин заявил, что не переживает по поводу оскорблений Байдена

Владимир Путин заявил, что отношения политиков на международной арене строятся не так, как у "жениха и невесты". Они партнеры и соперники, поэтому он привык к выпадам в свой адрес.

Российский президент дал интервью американскому телеканалу NBC, фрагмент которого показали в пятницу ночью. Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что "таких обвинений слышал десятки".

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", - подчеркнул он.

"Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", - отметил также российский президент.

Полная версия интервью будет показана в понедельник, 14 июня.Напомним, что встреча российского и американского президентов пройдет в Женеве 16 июня.