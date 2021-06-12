Путин заявил, что вакцинация от коронавируса должна вестись шире

Владимир Путин заявил, что в России вакцинировано уже 18 млн человек и ни одного осложнения. Президент РФ подчеркнул, что это убедительное доказательство, что вакцинирование должно вестись шире.

В субботу, 12 июня Владимир Путин после церемонии награждения госпремиями пообщался в Кремле с разработчиками вакцины "Спутник V".

Директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нужно подталкивать людей, чтобы они заботились о своем здоровье, имея в виду вакцинацию. Путин в ответ сказал, что в России люди традиционно относятся настороженно ко всем подобным процедурам (вакцинации - прим.ред). Но отсутствие осложнений после прививки, по его словам, означает, что "вакцинирование должно вестись шире"

"Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем вакцинировать всех, кто хочет", - сказал. Сам Путин рассказал, что уже после второй дозы вакцины от коронавируса у него вечером поднялась температура до 37,2, а утром уже все прошло. По словам президента, для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% россиян.