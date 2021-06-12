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Рубрика: Власть

Путину в Третьяковке рассказали, как Запад грабил Византию

Текст: Айсель Герейханова
Владимиру Путину рассказали, что западная культура выросла "на ограбленной Византии". Такие пояснения президенту дал Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, который сопровождал его при осмотре выставки "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".

В субботу, в День России, президент вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил Третьяковскую галерею на Крымском Валу.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Когда Путин осмотрел панораму, посвященную Ледовому побоищу, митрополит также рассказал президенту о событиях XIII века, которые оказали влияние на Александра Невского и его отношение к латинскому Западу.

"Это еще до его рождения, - указал митрополит Тихон на дату захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году. - И Александр Невский, узнав об этом, поймет, что никакой помощи и никакой правды от латинского Запада ждать невозможно: они шли помогать, они шли освобождать Гроб Господень, а в 1204 году они вместо Иерусалима захватили Константинополь, разграбили его и уничтожили", - сказал он.

"Сколько лет грабили?" - поинтересовался Путин. Митрополит ответил, что 60 лет все вывозили, "во многом западная культура и выросла на ограбленной Византии".

"И Александр Невский прекрасно понимал, что будет, если латинский Запад предложит помощь", - отметил митрополит.

Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет. Экспозиция посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века.

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