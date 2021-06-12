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Рубрика: Общество

Евгений Нифантьев выпустит методичку "Как вернуть детей из соцсетей"

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев готовит методическое пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей". В него войдут практические советы экспертов - детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками. Они помогут родителям найти новые форматы досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы "зависанию" в интернете.

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"Необходимо развивать инфраструктуру для развития детей, чтобы творческие кружки и спортивные секции становились более доступными. Но не стоит забывать и о родителях. Хочется помочь им найти правильный подход к ребенку, чтобы заинтересовать его активностями реального мира. Тогда он не будет заменять живое общение соцсетями, а игры с друзьями на свежем воздухе - виртуальными", - отметил Нифантьев.

Слова члена Общественной палаты о причинах погружения в соцсети подтверждает Ольга Бочкова - детский психолог, и основатель "Академии безопасности". Она уточнила, что дети "уходят" в социальные сети, когда родители не предлагают им достойной альтернативы.

"Пребывание в сети - это попытка очень быстро получить впечатления. И все соцсети настроены на то, чтобы удовлетворять эту потребность. При этом детям сегодня не хватает общения с родителями. И если взрослые придумают какое-то развивающее совместное занятие с элементами развлечения, те же настольные игры, то это будет для детей намного интереснее, чем прокрутка ленты в сети", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, просто ограничить время сидения за компьютером, не приведет к положительному эффекту, поскольку ребенок не умеет как взрослый заполнять свой день активностями.

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"Нужно просто составить для него такой график, в котором естественным образом на гаджеты останется минимум времени. И особенно это важно в летний период. Как это сделать? У него должно быть расписано, что он делает с утра, что после завтрака, а что в обед. Дети хотят гулять, общаться с друзьями, они хотят внимания. А когда ребенок сидел в соцсетях 3 часа в день, а потом остается полчаса, куда ему девать оставшиеся 2,5 часа? Естественно, он будет ныть и просить себе гаджет. А если ему предложат пойти вместе в бассейн, на горки, на батуты, он обрадуется, да еще и друзей с собой позовет. Один знакомый мальчик рассказал, что сидит в компьютере по 12 часов, а когда занимался батутным спортом, даже приезжая на отдых, искал в этом городе батутный центр, так ему это нравилось", - рассказала Бочкова.

Методическое пособие выйдет в июле и будет распространяться в учреждениях дополнительного образования, в общественных организациях по работе с детьми и на тематических встречах с участием Евгения Нифантьева.

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