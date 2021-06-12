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12.06.2021 18:01
Рубрика: Общество

Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Мария Попова Фото: Мария Попова
Фото: Мария Попова

В День России журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов предложил разработать расширенную систему гарантий качества жизни россиян - Национальный стандарт социального благополучия. Планируется, что документ будет охватывать все ключевые сферы жизни человека - от уровня дохода граждан до состояния окружающей среды. По мнению журналиста, формировать эти ключевые показатели должны сами жители.

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По мнению Евгения Попова, победившего в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы, работа на территории Западного округа Москвы продемонстрировала необходимость системных решений: "За несколько месяцев я провел свыше 250 встреч, собрал около 500 предложений. Стало понятно, что часть проблем можно решить только на федеральном уровне. Я солидарен с президентом, по мнению которого именно люди являются главной ценностью любого государства. Именно народ делает страну сильной и процветающей, обеспечивает движение вперед. И государство со своей стороны должно заботиться о гражданах, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне".

Сегодня практически во всех важных для общества сферах есть стандарты, которые определяют набор и качество получаемых людьми услуг - в образовании, здравоохранении, ЖКХ. Нужен большой комплексный свод нормативов, гарантирующих гражданам достойную жизнь.

"Четко определить необходимое количество и уровень оказываемых услуг - вот задача, которую мы сможем решить с помощью законодательно закрепленного стандарта социального благополучия. По нему россияне смогут оценивать реальное качество жизни, оценивать работу чиновников", - считает Попов.

При создании стандарта будет использован комплексный подход. В основе - равная доступность инфраструктуры и обеспечение качественного обслуживания жителей в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта. У граждан должна быть возможность в шаговой доступности получить все необходимое для социального, экономического и экологического благополучия.

Фото: Игорь Дегтярёв
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Для повышения уровня благосостояния предлагается повысить размер минимальной оплаты труда в 2 раза, регулярно индексировать пенсии работающим пенсионерам, поддерживать семьи с детьми.

Мероприятия по созданию комфортной среды для жизни направлены на улучшение экологии, обеспечение жителей современной транспортной и социальной инфраструктурой.

Очень важно, чтобы люди могли получить полный комплекс услуг, независимо от социального статуса, материального положения и региона проживания. "В стране должны быть созданы условия для достойной жизни каждого гражданина. Это то, к чему мы должны стремиться", - подчеркнул Евгений Попов.

Он убежден, что стандарт социального благополучия должны формировать сами жители. Для этого планируется организовать сбор предложений и обсудить их с экспертами.

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