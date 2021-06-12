Гидрометцентр заявил о сдвиге купального сезона в Москве

Сроки начала купального сезона в Москве и Подмосковье сдвинулись из-за погоды. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее синоптики предполагали, что уже к концу этой недели температура воды в водоемах региона достигнет приемлемых 20 градусов. Однако по факту она составляет лишь 17-18 градусов.

"До 20 градусов вода должна прогреться к четвергу следующей недели", - отметил Роман Вильфанд.

Ранее синоптики предсказали, что уже с воскресенья в столичном регионе начнется потепление и прекратятся дожди.