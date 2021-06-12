Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы с 12 по 14 июня включительно

Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. На круглосуточном дежурстве 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, подчеркнул Бирюков.