Мэрия Москвы не планирует вводить пропуска из-за всплеска коронавируса

Возвращение к пропускному режиму и повышение штрафов за ковидные нарушения не обсуждается и не планируется. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Рост количества подтвержденных случаев коронавируса составил 70 процентов по сравнению с прошлой неделей, - сказала вице-мэр. - Также растет число людей, болеющих тяжело - число госпитализаций выросло на 30 процентов".

Власти также отмечают рост количества пациентов, которые находятся на ИВЛ. Сейчас в городских ковидных стационаров 498 таких больных, что на треть больше, чем неделю назад.

Напомним, что количество новых заражений коронавирусом в Москве превысило 6700 и достигла пиковых значений с начала года.