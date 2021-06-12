Песков прокомментировал новые антикоронавирусные меры в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятие антикоронавирусных мер находится в полномочиях региона. Так он прокомментировал решение московских властей ввести в городе "длинные выходные" в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. "Главы регионов реализуют свои особые полномочия", - сказал представитель Кремля ТАСС.

Песков добавил, что по федеральному уровню в настоящее время таких решений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.