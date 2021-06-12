Под Белгородом в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

Белгородские СК и прокуратура организовали проверки после опрокидывания автобуса с пассажирами в Яковлевском городском округе.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что автобус следовал из города Строитель в город Корочу. В салоне находились 20 пассажиров, в том числе четверо детей.

- По предварительным данным, в районе железнодорожного переезда около села Сажного на полосу движения, по которой двигался автобус, выехал большегрузный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал на обочину, после чего произошло опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

Несколько пассажиров, среди которых один ребенок, получили синяки и ссадины и были госпитализированы. Серьезных травм ни у кого нет.

В свою очередь, прокуратура Белгородской области сообщает, что водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

- Автобус осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, - уточнили в прокуратуре. По сведениям надзорного ведомства, за медицинской помощью обратились одиннадцать человек.

Прокуратура Белгородской области и Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по региону организовали по факту ДТП проверки.