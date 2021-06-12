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12.06.2021 10:57
Рубрика: Общество

Под Владимиром в стратосферу подняли российский триколор

Текст: Элина Труханова (Владимир)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Активисты владимирского Народного фронта в честь Дня России подняли российский триколор в стратосферу.

Фото: Красноярское отделение ОНФ
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Как сообщили "фронтовики" летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысячи метров. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа. Погода не подвела. За полетом в прямом эфире вместе с организаторами акции наблюдали участники конкурса "Большая перемена" - тринадцать школьников, интересующихся наукой и техникой.

- Для проведения уникальной патриотической акции Народный фронт обратился к организации "Стратонавтика", которая специализируется на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий. Предложение общественников приняли с энтузиазмом и стали разрабатывать летный маршрут, - рассказали в ОНФ.

Кроме флага на борту находился новый образовательный конструктор "стратосферный спутник", разработанный лабораторией "Стратонавтика" для инженерного образования школьников. Он проходил летные испытания. Представители лаборатории пояснили, что 15 таких конструкторов разосланы по детским командам в разные города России. Ребята собирают модели спутников с различной самостоятельно придуманной полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу.

После спуска летательного аппарата с триколором для школьников провели экскурсию по аэродрому с рассказом о технических характеристиках самолетов и вертолетов.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область 12 июня - День России

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