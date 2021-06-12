Профессор РАН Мажуга предложил законодательно закрепить соцответственность застройщиков

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга встретился с жителями Северо-Западного округа Москвы и обсудил вопросы изменения городской среды, а также необходимость закрепить социальную ответственность застройщиков на законодательном уровне.

"Все изменения в городе должны быть направлены на улучшение жизни москвичей. Самый наглядный пример таких преобразований - это строительство жилья и всей инфраструктуры. Я говорю о социальной ответственности застройщиков, когда люди получают не только квартиру, но и детский сад, школу, поликлинику", - отметил Александр Мажуга, отвечая на вопросы жителей о преобразованиях в округе.

Спикер считает, что строительство всех необходимых объектов прилегающей инфраструктуры должно стать правилом без исключений. "Для ввода стандарта комплексной застройки нужно проработать и принять федеральный закон, чтобы привлекать средства инвесторов для решения инфраструктурных задач", - заявил Мажуга.

По его словам, застройщики быстро убедятся в том, что реализация проекта с развитой социальной инфраструктурой дает им не только экономические, но и репутационные преимущества. "Девелоперы, которые сами строят детские сады и школы в новых кварталах, повышают и капитализацию своих проектов, и качество городской среды", - сказал ректор РХТУ, добавив, что сегодня примерно 40% социальных объектов в столице строят за счет частных инвестиций.