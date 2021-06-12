Ракова: Столичные поликлиники и детсады будут работать в каникулы с 13 по 19 июня в обычном режиме

Комментарий по поводу указа мэра Москвы Сергея Собянина дала заммэра по социальной политике Анастасия Ракова.

Объяснив, что столичные власти вынуждены объявить нерабочей неделю после Дня России в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в городе, заммэра подчеркнула:

"Все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме".

Кроме того, по словам Раковой, продолжится и кампания по сдаче ЕГЭ. А вот городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.