СК возбудил уголовное дело после похищения девочки в Видном

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после похищении 2-летней девочки в Видном.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ - "Похищение несовершеннолетней". Следователи разыскивают возможных свидетелей, выясняются все подробности исчезновения ребенка. СК просит всех, у кого есть информация о происшествии, позвонить по телефону 8-963-729-40-65.

Ранее "РГ" сообщала, что накануне вечером женщина забрала из дома дочку знакомой и ушла в неизвестном направлении. Мама ребенка попросила подругу присмотреть за ней, а когда вернулась, ни "няни", ни дочери в квартире не оказалось. Полиция продолжает розыск.