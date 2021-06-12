Собянин обратился к москвичам в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России.

"Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем - мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Москва - собирательница русских земель и сердце России. Невозможно переоценить ее роль в жизни страны - и в эпоху созидания, и в периоды испытаний", - говорится в официально опубликованной телеграмме главы города.

Мэр также отметил, что российская столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь всем регионам страны. Он также поблагодарил москвичей за труд и талант на благо России. Сергей Собянин пожелал горожанам здоровья, благополучия и успехов.