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12.06.2021 21:19
Рубрика: Культура

В Белом колодце под Воронежем выступит Zventa Svetlana

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Фото: Дирекция Платоновского фестиваля Фото: Дирекция Платоновского фестиваля
Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

Большой концерт "Музыка мира" состоится 13 июня в меловом карьере под Воронежем в рамках Платоновского фестиваля. Добраться до Белого колодца и обратно можно будет на личном авто (12 километров по Курской трассе) или на специальных бесплатных автобусах.

Фото: Пресс-служба фестиваля Stereoleto
В Петербурге 13 июня начнется музыкальный фестиваль Stereoleto

На фоне живописных меловых гор выступят Ethno Jazz Orchestra из Сербии с вариациями на тему балканской и африканской музыки, харизматичная певица греко-арабского происхождения Марина Сатти.

Гвоздем вечера станет выступление популярной фолк-команды Zventa Sventana, которая смешивает подлинные народные песни с танцевальной электроникой, инди-попом и нео-классикой. Авторы проекта - Тина Кузнецова и Юрий Усачев - используют материалы этнографических экспедиций. Например, самый известный их трек "Мужа дома нету" основан на застольной свадебной песне села Россошки Воронежской области.

Концерт начнется в 18.00. На площадке будут, как всегда, организованы точки питания и бесплатная автопарковка.

Зрителям рекомендуют взять с собой пледы и коврики, чтобы удобно расположиться на пляже, а также дождевики, несмотря на благоприятный прогноз погоды.

Приобрести билеты можно на сайте фестиваля или прямо на входе.

Автобусы для зрителей в Белый колодец будут отправляться от остановки "ТЮЗ" (около памятника жертвам белого террора) с 16 часов каждые 20 минут - до 17.40. Время в пути - около часа. Обратные рейсы - в 20.30, 21.30 и 21.45, последние четыре автобуса подадут в 22.10, они будут отъезжать в Воронеж по мере загрузки.

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