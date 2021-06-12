В Москве открывают дополнительные ковидные поликлиники и больницы

В ковидных стационарах Москвы развернуто около 14 тысяч специализированных коек, и 78 процентов из них заняты. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Сейчас новые места для больных коронавирусом появились во временных госпиталях и отдельных корпусах больниц имени Спасокукоцкого и Мухина. Кроме того, в борьбе с ковидом задействована одна из ведомственных больниц РЖД.

"Мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 имени Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек", - заявила Анастасия Ракова.

Помимо этого под диагностику ковида перепрофилируют еще пять поликлиник. Таким образом, в Москве будет 30 КТ-центров.